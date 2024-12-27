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İHA

Kayseri'de edinilen bilgi iddiaya göre; ilçeye bağlı Sahabiye Mahallesi Buyurkan Sokak üzerinde meydana gelen olayda şüpheli U.G., aracıyla seyrettiği sırada alacak-verecek meselesinden dolayı husumetlisi olduğu öğrenilen C.B.'yi yolda gördü.

Aracından inen U.G., silahla C.B.'ye ateş açtı. C.B. yaralanırken, şüpheli ise olay yerinden kaçtı.

Yaralı C.B. hastanede tedavi altına alınırken, U.G.'nin ise olayın ardından polise teslim olduğu öğrenildi. Olay anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.