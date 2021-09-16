Edirne'de tırın yola devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı

Edirne-Havsa otoyolunda seyir halindeki tır, şoförün kontrolü kaybetmesi sonucu yola devrildi. Aynı istikametten gelen gurbetçi bir kişi de tıra çarpması sonucu kazaya karıştı.

Edirne-Havsa otoyolunda feci bir kaza meydana geldi.

Otoyolun 10. kilometresinde tır, sürücüsü Sabahattin Ardalı'nın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yola devrildi.

BÖLGEYE ÇOK SAYIDA EKİP GELDİ

Aynı yönden gelen gurbetçi Halil Çalışkan idaresindeki otomobil ile Akın Erik idaresinde otomobil tıra çarptı. Çarpma sonucu otomobil sürücüsü Halil Çalışkan ile yanında bulunan 2 kişi ve otomobil sürücüsü Akın Erik ile yanında bulunan kişi ve tır sürücüsü Sabahattin Ardalı yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

YARALILAR ÇEŞİTLİ HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

Bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralıları Edirne’deki çeşitli hastanelere götürdü.

Yaşanan kaza sonrası otoyolda kilometrelerce kuyruk oluştu.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.