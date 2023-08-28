Edirne'de Tunca Nehri yatağında temizlik çalışması Yaşanan kuraklık ve tarımsal sulamaya bağlı olarak su seviyesi düşen Tunca Nehri'nin yatağında oluşan ot öbekleri ve biriken çöpler temizleniyor.

AA

Türkiye kuraklık tehlikesi ile karşı karşıya...

Bu kapsamda önlemler alınıyor, halk tasarruf konusunda bilinçlendiriliyor.

Kaynağını aldığı Bulgaristan'da ve geçtiği Edirne'de yağışların azlığı nedeniyle su seviyesi düşen nehirde geniş ot öbekleri oluştu.

Devlet Su İşleri (DSİ) 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri, Tunca Köprüsü civarında yatağı genişleyen nehirde su akışını engelleyen ot öbeklerini ve üzerinde biriken çöpleri temizlemek için çalışma başlattı.

Nehir yatağındaki otların iş makinesi yardımıyla temizlenmeye başlamasıyla su akışının hızlandığı gözlendi.

7 metreküpe kadar geriledi

DSİ verilerine göre, debisi Suakacağı İstasyonu'ndaki ölçümde saniyede 7 metreküpe kadar gerileyen nehirde temizlik çalışmasının süreceği belirtildi.

Karaağaç Mahallesi Muhtarı Agah Korkan, nehirdeki kirlilik nedeniyle vatandaşlardan yoğun şikayet aldıklarını söyledi.

"Alttan çıkan otlar ve atılan çöpler kötü bir görüntü oluşturuyor"

Nehrin bu görüntüsünün kendisini de üzdüğünü belirten Korkan, şunları ifade etti: