Edirne'de uyuşturucu operasyonu! 576 kilo 471 gram uyuşturucu yakalandı Gümrük muhafaza ekiplerince son bir haftada düzenlenen operasyonlar sonucu 576 kilo 471 gram uyuşturucu ele geçirilirken, olayla ilgili 28 şüpheli de gözaltına alındı.

İHA

Uyuşturucu tacirlerine göz açtırılmıyor...

Vatandaşların zehirlenmesine izin vermeyen ekipler her geçen gün yeni bir başarılı operasyona imza atıyor.

Edirne'de İl Jandarma Komutanlığı ile Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında operasyon düzenlendi.

Konuya ilişkin açıklamayı Edirne Valiliği yaptı.

Uyuşturucu maddeler yakalandı

Bu çerçevede son bir haftada düzenlenen operasyonlarda, 517 kilo 242 gram ecstasy, 36 kilogram kokain, 16 kilo 981 gram esrar, 2 kilo 247 gram metamfetamin, 3 kilo 381 gram skunk, 0,62 gram eroin, 1 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ve 9 tüp likit esrar ele geçirildi.

28 kişiye işlem yapıldı

Operasyonlar sonucu yakalanan 28 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

13 şüpheli adli makamlara teslim edildi

Bunun yanı sıra ayrıca uyuşturucu ticareti yapmak ve uyuşturucu kullanmak suçlarından aranması bulunan 13 şahıs da yakalanarak adli makamlara teslim edildi.