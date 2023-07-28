Edirne'de yakalanan eski HDP'li Belediye Eş Başkanı tutuklandı Yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan Diyarbakır'ın eski HDP'li Kayapınar Belediyesi Eş Başkanı Fatma Arşimet Pazarkule Sınır Kapısı'nda yakalandı. İşlemleri tamamlanan Arşimet, cezaevine gönderildi.

İHA

Sınır hatları hudut kartallarına emanet...

Yasa dışı geçişi önlemek amacıyla görev yapan güvenlik güçleri, ihbar üzerine harekete geçti.

İhbarda, PKK-KCK terör örgütü üyesi bir kişinin geçeceği bilgisi verildi.

Örgüte üyeliğini tespit edildi

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Meriç Nehri ve bölgede arama yaptı.

Arama sonrası yakalanan Fatma Arşimet'in terör örgütü PKK/KCK'ya üye olmak suçundan istinafta dosyası bulunan bir kişi olduğu ve geçmişte Kayapınar Belediye Başkan Yardımcılığı yaptığı tespit edildi.

Tutuklandı

Arşimet'in, 'PKK-KCK silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan Antalya 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesinde istinafta dosyası olduğu ortaya çıktı.

Ayrıca 2016 yılında İstanbul Fatih Vezneciler patlamasında saldırıyı düzenleyen PKK-KCK üyesinin cenazesine katıldığı öğrenildi.

Gözaltına alınan zanlı, Edirne Adliyesine işlemlerin ardından Edirne Cezaevine gönderildi.