Edirne'de yangın! Polis memuru Türk bayrağına zarar gelmemesi için çabaladı... Otluk alanda çıkan ve kısa sürede ağaçlık alana sıçrayan yangında, polis ekibi ağaçta asılı olan Türk bayrağını zarar görmemesi için koruma altına aldı.

İHA Türkiye felaketlerle mücadele ediyor... Yaz aylarında sıcak havaların da etkisiyle onlarca alanda yangın çıktı. Öte yandan sel ve depremlerle de mücadele eden Türkiye'de güvenlik güçleri sahada çalışmalarını sürdürüyor. Son yangın ise Edirne'de çıktı. Yangın kısa sürede büyüdü Edirne'nin Barutluk Mahallesi'ndeki otluk alan henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı. Rüzgarın etkisiyle ağaçlık alana sıçrayan alevler, kısa sürede büyüyerek geniş alana yayıldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Türk bayrağını alevlere teslim etmedi Alevlerin yaklaştığı bir ağaçta Türk bayrağının asılı olduğunu gören bir polis memuru, yangında zarar görmemesi için Türk bayrağını söküp koruma altına aldı. Yangın yaklaşık yarım saat süren çalışmaların ardından söndürüldü. Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA) Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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