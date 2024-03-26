Edirne'de yavru köpekler poşetle barınak önüne bırakıldı: Ölümden döndüler Çuvallara koyularak ağzı bağlı şekilde barınak önüne bırakılan köpekler ölümden dönerken, barınak sahibi ise bu olayı gerçekleştirenlerin yakalanması için polise şikayet edeceğini belirtti.

DHA

Edirne'de poşet içinde barınağa bırakılan köpekler ölümden kıl payı döndü.

Canevi Barınağı'na gelen bir hayvansever, bazıları yırtılarak bazıları ise ağızları iple şeklinde olan çuvalları fark etti.

Bir çuvalın ipini çözen hayvansever, içinde havasızlıktan boğulmak üzere olan yavruların bilgilerinin olduğunu gördü.

Hayvansever, bazı köpeklerin ise çuvalları parçalayarak dışarı çıktıklarını fark etti. Mama verilen ve durumu iyi olan 14 yavru köpek bakıma alındı.

Polis ekipleri harekete geçti

İhbar üzerine gelen polis, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek, köpekleri çuvalla barınak önüne bırakan kişi veya kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

"Çuvaldan çıkarttığımızda hayvanların gözleri korkudan kocaman oldu"

KE-HAYKO Başkanı Sevinç Cebeci, ağızları bağlı 4 çuval içerisinde 14 yavru köpek Canevi Barınağı'nın önünde bırakıldığını belirterek, şunları söyledi:

“Oraya gelen bir hayvansever çuvalların içerisinden gelen seslere dikkat ettiğinde bir iki çuvalın açılmış ve çalıların altına kaçmış yavru köpekler ile birkaçı ise açılmamış çuval olduğunu görüyor. Çuvalı açtığında ise içerisinde 3-4 tane yavru köpek çıkmış. Biz buna çok üzülüyoruz. Bizim orada bir görevli arkadaşımız var. Hatta kapıda telefon numaramız var. Ramazan gibi mübarek bir ayda yavru köpeklerin çuvallara doldurulup oraya atılması doğru mu? Ne zaman atıldıkları da belli değil. Belki gece soğukta kaldılar, belki de üzerlerine yağmur yağdı. Biz bunları kınıyoruz, üzülüyoruz. Hiçbir zaman ‘bu yavruları kabul etmiyoruz’ demedik ki. Bizi arayabilirler. Çuval içerisinde olmaz. Ağzı bağlanarak atılmaz. Hayvanlara psikolojik bir baskı yapıyorsunuz. O hayvanlara yazık günah değil mi? Çuvaldan çıkarttığımızda hayvanların gözlerinin korkudan kocaman olduğunu gördük. Aç, susuz perişan olmuşlar. Ne zaman atıldıkları belli değil. Şu anda durumları iyi, sahiplendirilmeyi bekliyorlar. Polise şikayetçi olacağız. Yapanlar kimse bulunsun, cezasını alsın. Biz böyle çuvallar içerisinde köpeklerin barınak önüne atılmasına taraf değiliz.” dedi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)