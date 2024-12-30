Edirne'de yeni yıl dolayısıyla sınır kapılarında yoğunluk yaşanıyor

AA

Yılbaşı öncesi Edirne'ye akın sürüyor...

Yeni yılı Türkiye'de geçirmek isteyenlerin yurda girişi, yeni yıla yurt dışında girmek isteyenlerin çıkış trafiği sınır kapılarında yoğunluk oluşturdu.

MEMLEKET HASRETİ 3 BİN KİLOMETRE YOL GETİRDİ

Finlandiya'dan gelen Hayrettin Akkurt, yeni yılı Türkiye'de geçireceğini söyledi.

Mardin'e gideceğini ifade eden Akkurt, memleket özlemiyle 3 bin kilometre yolu bir çırpıda geldiğini belirtti.

Yeni yıla memleketinde girmenin sevincini yaşayacağını ifade eden Akkurt, "Şu bayrağı görünce insanın yorgunluğu geçiyor. Çok güzel bir duygu. Kapıdan giriş yaptıktan sonra insan duygulanıyor." dedi.

"HER ŞEYİ ÖZLEDİK"

İsviçre'den gelen Ersan Karahan da ailecek yeni yıl tatili için İstanbul'a gideceklerini söyledi.

Türkiye'de bir hafta kalacağını vurgulayan Karahan, "Her şeyi özledik. Yeni yıl bahane aslında sık geliyorum ama her geldiğimizde farklı bir duygu oluyor. Bütün insanlara savaşsız, mutlu, huzurlu ve sağlıklı yaşam diliyorum." dedi.

Bulgaristan'dan gelen Şenasi Sedatoğlu ise Edirne'ye yeni yıl alışverişi yapmaya geldiğini belirtti.

TARİHİ ÇARŞILARDA YOĞUNLUK

Türkiye'nin Avrupa'ya açılan kapısı Edirne, komşu ülke vatandaşlarınca da ilgi görüyor.

Noel için Edirne'ye gelen turistler, tarihi çarşılarda ve pazarlarda yoğunluk oluşturdu.

TURİSTLER OTEL REZERVASYONLARINI YAPTIRIYOR

Turistler, alışverişlerini kentteki çarşı, pazar ve alışveriş merkezlerinde gerçekleştiriyor.

Yılbaşını da Edirne'de karşılayacak birçok turist, günler öncesinden otel ve eğlence yerlerine rezervasyonlarını yaptırıyor.