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- Edirne'de, Yunanistan'a kaçmak üzere olan 3'ü FETÖ mensubu 4 kişi yakalandı
Edirne'de, Yunanistan'a kaçmak üzere olan 3'ü FETÖ mensubu 4 kişi yakalandı
- Haber Merkezi
- 04.06.2021 - 11:12
- Güncelleme : 04.06.2021 - 12:00
Hudut Kartalları, sınırlardan yapılan kaçak giriş ve çıkışlara karşı mücadelesini sürdürüyor.
Edirne'de yapılan çalışmalar kapsamında, yasa dışı yollar ile Yunanistan'a geçmeye çalışan 4 şahıs fark edildi.
İpsala ilçesinde görev yapan ekipler harekete geçerek, şahısları yakaladı.
Şahıslardan 3'ünün Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubu olduğu açıklandı.
MSB PAYLAŞIMI
Yapılan operasyona ilişkin bilgiler, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından sosyal medya hesabı üzerinden duyuruldu.
Paylaşıma şu ifadeler not düşüldü:
"Hudutlarımızda yasa dışı geçişlere karşı mücadelemiz sürüyor. Edirne’nin İpsala ilçesinde görev yapan Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 kişiyi yakaladı. Yakalanan şahıslardan 3’ünün FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."