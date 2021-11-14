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    Edirne'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışan 6 kişi yakalandı

    Yasa dışı yollar ile Yunanistan'a kaçmaya çalışan 6 kişi yakalandı. Yakalanan şahısların üçünün FETÖ, birinin ise PKK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi
    • Haber Merkezi
    • 14.11.2021 - 14:34
    • Güncelleme : 14.11.2021 - 14:45
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    Edirne'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışan 6 kişi yakalandı

    Edirne’de görev yapan Hudut Kartalları, sınırdan yasa dışı geçiş yapmak isteyenlere göz açtırmıyor…

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Edirne sınırından yasa dışı geçiş yapmak isteyen 6 kişinin yakalandığını duyurdu.

    Bakanlıktan yapılan açıklamada, Yunanistan’a geçmek isteyen şahıslardan üçünün Fetullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ), birinin ise PKK’ya mensup olduğu bildirildi.

    MSB AÇIKLAMASI

    Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

    "Edirne'de görev yapan Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 6 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahısların üçünün FETÖ, birinin ise PKK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."

    Edirne de, Yunanistan a kaçmaya çalışan 6 kişi yakalandı #1

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