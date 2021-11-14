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Edirne'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışan 6 kişi yakalandı

Edirne'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışan 6 kişi yakalandı

Yasa dışı yollar ile Yunanistan'a kaçmaya çalışan 6 kişi yakalandı. Yakalanan şahısların üçünün FETÖ, birinin ise PKK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi