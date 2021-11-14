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- Edirne'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışan 6 kişi yakalandı
Edirne'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışan 6 kişi yakalandı
Yasa dışı yollar ile Yunanistan'a kaçmaya çalışan 6 kişi yakalandı. Yakalanan şahısların üçünün FETÖ, birinin ise PKK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi
- Haber Merkezi
- 14.11.2021 - 14:34
- Güncelleme : 14.11.2021 - 14:45
Edirne’de görev yapan Hudut Kartalları, sınırdan yasa dışı geçiş yapmak isteyenlere göz açtırmıyor…
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Edirne sınırından yasa dışı geçiş yapmak isteyen 6 kişinin yakalandığını duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Yunanistan’a geçmek isteyen şahıslardan üçünün Fetullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ), birinin ise PKK’ya mensup olduğu bildirildi.
MSB AÇIKLAMASI
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Edirne'de görev yapan Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 6 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahısların üçünün FETÖ, birinin ise PKK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."