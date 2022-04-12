Edirne'de zift deposu patlayan şirketin faaliyetlerine ara verildi

Ziftin biriktirildiği depodaki patlamanın ardından tarım arazilerinin büyük zarar gördüğü bölgede, ÇED raporu olmadığı belirlenen şirketin faaliyetleri durduruldu.

Geçtiğimiz hafta Edirne'de bir zift fabrikasının deposunda patlama meydana geldi.

Depodan çıkan zift sızıntıları çevredeki tarım arazilerine ve sulak alanlara yayıldı.

ÇED raporu olmayan firma faaliyetleri durduruldu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, şirketin Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporu olmadan çalıştığını belirledi.

Bakanlık tarafından firmanın faaliyetlerini durdurmaya yönelik idari süreç başlatıldı.

Zift hala temizleniyor

Sızıntı nedeniyle ekili alanlara yayılan ve büyük bölümü bertaraf edilen zifti temizleme çalışmaları devam ediyor.

AA'nın aktardığı bilgiye göre; yüzde 10'luk bir kısımdaki temizleme çalışmaları süren bölgede dün sağanak nedeniyle ara verilen çalışmalara bugün yeniden başlandı.

Yarısı ekili 10 dönümlük alana yayıldı

Havuzdan sızmaya başladığı anlarda hava ve toprağın sıcaklığının düşük olması nedeniyle mika şeklinde donan ve akması belli bir noktada duran yaklaşık 1500 ton zift, yarısı ekili 10 dönümlük alana bir hat şeklinde yayılmıştı.

Zarar oranı raporla açıklanacak

Firmanın ÇED raporu olmadan faaliyette bulunduğu belirlenmiş, toplanan ziftten alınan numune TÜBİTAK'a gönderilmişti. TÜBİTAK'tan gelecek rapor doğrultusunda ziftin bileşenleri ve zarar oranı ortaya çıkacak.

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