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    Edirne'de zift deposu patlayan şirketin faaliyetlerine ara verildi

    Edirne'de zift deposu patlayan şirketin faaliyetlerine ara verildi

    Ziftin biriktirildiği depodaki patlamanın ardından tarım arazilerinin büyük zarar gördüğü bölgede, ÇED raporu olmadığı belirlenen şirketin faaliyetleri durduruldu.
    • Haber Merkezi
    • 12.04.2022 - 15:32
    • Güncelleme : 12.04.2022 - 16:07
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    Geçtiğimiz hafta Edirne'de bir zift fabrikasının deposunda patlama meydana geldi.

    Depodan çıkan zift sızıntıları çevredeki tarım arazilerine ve sulak alanlara yayıldı.

    ÇED raporu olmayan firma faaliyetleri durduruldu

    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, şirketin Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporu olmadan çalıştığını belirledi.

    Bakanlık tarafından firmanın faaliyetlerini durdurmaya yönelik idari süreç başlatıldı.

    Edirne de zift deposu patlayan şirketin faaliyetlerine ara verildi #1

    Zift hala temizleniyor

    Sızıntı nedeniyle ekili alanlara yayılan ve büyük bölümü bertaraf edilen zifti temizleme çalışmaları devam ediyor.

    AA'nın aktardığı bilgiye göre; yüzde 10'luk bir kısımdaki temizleme çalışmaları süren bölgede dün sağanak nedeniyle ara verilen çalışmalara bugün yeniden başlandı.

    Edirne de zift deposu patlayan şirketin faaliyetlerine ara verildi #2

    Yarısı ekili 10 dönümlük alana yayıldı

    Havuzdan sızmaya başladığı anlarda hava ve toprağın sıcaklığının düşük olması nedeniyle mika şeklinde donan ve akması belli bir noktada duran yaklaşık 1500 ton zift, yarısı ekili 10 dönümlük alana bir hat şeklinde yayılmıştı.

    Edirne de zift deposu patlayan şirketin faaliyetlerine ara verildi #3

    Zarar oranı raporla açıklanacak

    Firmanın ÇED raporu olmadan faaliyette bulunduğu belirlenmiş, toplanan ziftten alınan numune TÜBİTAK'a gönderilmişti. TÜBİTAK'tan gelecek rapor doğrultusunda ziftin bileşenleri ve zarar oranı ortaya çıkacak.

    Edirne'deki asfalt şantiyesinden sızan ziftte son durum

    Edirne de zift deposu patlayan şirketin faaliyetlerine ara verildi #4

    Edirne de zift deposu patlayan şirketin faaliyetlerine ara verildi #5

    Edirne de zift deposu patlayan şirketin faaliyetlerine ara verildi #6

    Edirne de zift deposu patlayan şirketin faaliyetlerine ara verildi #7

    Edirne de zift deposu patlayan şirketin faaliyetlerine ara verildi #8

    Edirne de zift deposu patlayan şirketin faaliyetlerine ara verildi #9

    Edirne de zift deposu patlayan şirketin faaliyetlerine ara verildi #10


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