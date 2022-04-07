Türkiye'nin en verimli topraklarından olan Edirne'de çevre felaketine sebep olan 'zift vakası' üzerine, idari süreç başlatıldı.

Rusya'nın 24 Şubat günü Ukrayna'ya karşı başlattığı savaş gıda krizini de peşinde getirdi.

Tedariklerdeki aksamalar yüzünden hemen hemen bütün ürünlerde fiyatlar zirveye taşınırken, Türkiye de dahil olmak üzere tüm dünya kriz karşısında alarma geçti.

Türkiye'de savaşın doğurduğu yansımaların ardından gıdanın petrol ile altından daha önemli bir hale geldiğini vurgulamaya başlayan hükümet, son günlerde çiftçilere ekim çağrısı yapmaya başladı.

Peş peşe gelen bu çağrılar üzerine ise Edirne'de, geçtiğimiz gün dikkat çeken bir olay yaşandı.

Araziler ziftle kaplandı

Hasanağa köyü yakınlarında bulunan bir şantiyede, asfalt yapımında kullanılan havuzun patlamasıyla bölgedeki tarım arazilerinin bir bölümü zifte bulandı.

Edirne'deki asfalt şantiyesinden sızan ziftte son durum

Buğday alanları zarar gördü

Asfalt malzemesiyle kaplanan bazı buğday ekili alanlarda zarar oluşurken, zift şantiye yakınındaki dereye de karıştı.

Temizlik çalışmaları yapılıyor

Bunun üzerine hemen harekete geçilerek gerekli müdahaleler yapıldı ve yayılan zift kontrol altına alındı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bu sabah yeni bir duyuru yaparak, sahada temizlik çalışmalarına başlandığını belirtti. Arazide donan ve sertleşen zift, iş makineleri yardımıyla zeminden kaldırılarak kamyonlara yükleniyor.

İdari süreç başlatıldı

Edirne Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürü Engin Öztürk, konuyla ilgili açıklama yaparak tesisle ilgili idari sürecin başlatıldığını belirtti.

Engin Öztürk, "Söz konusu olan tesisin çevre etki değerlendirmesi olmaksızın faaliyete başladığı tespit edilmiştir. İdari süreçler başlatılmıştır." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Buğday tarlalarını katran-zift bürümüş...

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da dün milletvekilleri ile düzenlediği toplantıda bu konuya değindi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'yi 20 yıldır en ileri demokrasi ve kalkınma seviyesine çıkarmak için çalışırken birkaç alanın üzerinde bilhassa durduklarını söyledi.

Erdoğan bunlardan ilkinin, köylerinden ilçe ve il merkezlerine kadar ülkenin her karışında izleri görülen geri kalmışlığı, altyapı eksikliğini ve sefaleti ortadan kaldıracak bir yatırım seferberliği olduğunu söyleyerek şöyle devam etti:

"Bugün televizyonlarda izledim. Edirne'de bütün buğday tarlalarını katran-zift bürümüş. Belki sizler de izlediniz. Şimdi değerli arkadaşlar. Bunu anlatmayacak mıyız? Eğer biz anlatmazsak bilin ki kimse bunu anlatmayacaktır. Yaptıklarımızı anlatmayacak mıyız? 18 Mart Çanakkale Köprüsü'nü bırakın ülkemize, dünyaya mal etmeyecek miyiz? Aynı şekilde, daha yeni Tokat Havalimanı'nı açtık. Bütün bunlarla beraber Türkiye genelinde bakın şu an itibarıyla havalimanlarımızın sayısı 57'ye çıktı ve inşallah bu yıl sonuna kadar bu sayı 60'ı bulacak. Bütün bunları bizim halkımıza mal etmemiz lazım. 'Hafıza-i beşer nisyan ile malüldür.' Anlatırsak bunu kalplere, gönüllere kazırsak, vatandaş da 'doğru ya bunlar hakikaten varmış.' demeye başlar."