Edirne'deki denetimlerde 236 düzensiz göçmen yakalandı

AA
Düzensiz göçle mücadele kararlılıkla devam ediyor.
Edirne Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, il merkezi ile ilçelerde farklı noktalarda denetimlerini sürdürdü.
Kıyık Caddesi'ndeki kontrol noktasında polis ekiplerince durdurulan 2 takside 6 düzensiz göçmen tespit edildi.
230 göçmen yakalandı
Taksi sürücülerine idari işlem yapılırken, il genelinde yapılan kontrollerde 230 düzensiz göçmen daha yakalandı.
İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildiler
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)