Edirne'deki festivalde 1 tondan fazla tava ciğeri dağıtılacak Uluslararası 11. Bando ve Ciğer Festivali yapılacak. Yarın başlayacak festival pazar günü sona erecek. Festivalin son gününde vatandaşlara 1 tondan fazla tava ciğeri dağıtılacak.

AA

Uluslararası 11. Bando ve Ciğer Festivali için Edirne'ye yurt içi ve dışından çok sayıda ziyaretçi bekleniyor.

Festival, yarın Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayacak.

Festival boyunca kentin çeşitli noktalarında Edirne Belediyesi Bandosu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası, Bulgaristan Dobriç Bandosu, Bursa Büyükşehir Belediyesi Bandosu, Fanfara Mezzo Forte Otopeni Primaria Bandosu, Seferihisar Belediyesi Bandosu, İzmit Belediye Bandosu konser verecek.

Festival 8 Ekim Pazar gününe kadar sürecek.

Acı biber ve ciğer yeme yarışması düzenlenecek

"Ciğer ve biber" söyleşisinin de gerçekleşeceği festivalin son gününde, Saraçlar Caddesi'nde "Acı biber ve ciğer yeme" yarışmaları düzenlenecek.

1 tondan fazla ciğer dağıtılacak

Selimiye Meydanı'nda vatandaşlara 1 tondan fazla ciğer dağıtılacak.

Edirne'yi Tanıtma ve Tava Ciğeri Kalite Kontrol Derneği Başkanı ve Edirne Turizm Elçisi Bahri Dinar, Selimiye Meydanı'nda vatandaşlara ciğer dağıtarak festivale davet etti.

"Edirne 3 gün hem lezzete hem eğlenceye doyacak"

"Edirne'ye gel, ciğerimi ye" temasıyla düzenlenecek festival öncesi hazırlıkların tamamlandığını belirten Dinar, şunları kaydetti:

Yarın Edirne'nin düğünü başlıyor. Dünyanın en lezzetli ve en eğlenceli festivali kentimizde düzenleniyor. Halkımızı davet etmek için Selimiye Meydanı'na çıktık, bu arada kendilerine meşhur tava ciğerini ikram ettik. Edirne 3 gün hem lezzete hem eğlenceye doyacak. Herkesi festivale bekliyoruz. Festivalde dağıtılmak üzere 1 tonun üzerinde ciğer hazırladık.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)