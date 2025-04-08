Edirne'deki sınır kapılarından tatil boyunca 404 bin 680 yolcu geçti

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Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde yaşayan gurbetçilerin, yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte anavatana yolculuğu başladı.

Gurbetçiler, bulundukları ülkelerden izin alarak Ramazan Bayramı'nı Türkiye'de geçirebilmek için memleketine geldi.

EDİRNE'YE AKIN YAŞANDI

Kapıkule Sınır Kapısı'na gelen gurbetçiler, anavatana girmek için yoğunluk oluşturdu.

Edirne Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre; tarih, kültür ve gastronomi şehri Edirne, Ramazan Bayramı tatili boyunca turistlerin tatil rotası arasında yer aldı.

235 BİN ARAÇ GİRİŞ ÇIKIŞ YAPTI

Tatilin başladığı 28 Mart'tan 6 Nisan'a kadar kente 235 bin araç giriş-çıkış yaptı.

En çok araç girişi 44 bin 765 araçla İstanbul'dan gerçekleşti.

SINIR KAPILARINDA HAREKETLİLİK YAŞANDI

Kapıkule, Pazarkule, Hamzabeyli ve İpsala sınır kapıları da bayramda hareketli bir dönem geçirdi.

404 BİN 680 YOLCU GEÇİŞİ OLDU

Avrupa'ya açılan sınır kapılarından 9 günlük tatil boyunca 404 bin 680 yolcu, 143 bin 238 araç geçişi oldu.

Bayramın huzur ve güven içinde geçirilmesi için jandarma, emniyet ve sahil güvenlik ekipleri de kent genelinde görev aldı.