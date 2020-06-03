Edirne'den Avrupa'ya göçler yeniden başladı

Edirne'de, göçmenlerin Avrupa hayaliyle çıktıkları umut yolculuğunda, Meriç Nehri üzerinden botlarla Yunanistan’a geçilmeye yeniden başlandı.

Edirne’de, geçtiğimiz mart ayında yaşanan göç dalgasında, binlerce mülteci Edirne’ye akın etmiş ve yaklaşık 130 bin mülteci Yunanistan’a geçiş yapmıştı.

Türkiye’nin uyguladığı açık kapı politikasının ardından Yunanistan hükümeti; adeta panik halinde, sınır hattına önce polis, sonra asker yığmış dahası taş duvarlar, jiletli teller çekmiş ve mevcut olan sınırlarını da telaşla güçlendirmeye çalışmıştı.

ÇIKAN OLAYLARDA 3 MÜLTECİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Söz konusu tarihlerde, Edirne’de Pazarkule Sınır Kapısı’ndan başlayan 12 kilometrelik kara sınırı ve devamında, Meriç Nehri ile birlikte devam eden yaklaşık 100 kilometre doğal sınır hattında, yüz binlerce mülteci Yunanistan’a geçmek istemiş, ancak komşu ülkenin güvenlik güçlerinin vahşi ve orantısız müdahaleleri ile karşılaşmıştı.

Bu müdahaleler sonucu yüzlerde kadın, erkek, genç, yaşlı ve hatta bebek ağır yaralanmış, 3 mülteci de hayatını kaybetmişti.

Edirne'de umut geçişleri yeniden başladı- İZLE

KORONA SONRASI GÖÇ DALGASI YENİDEN BAŞLADI

Edirne, göçmenlerin Avrupa hayaliyle çıktıkları ‘umut’ yolculuğunda vazgeçilmez köprüleri olmaya devam ediyor. Deniz hattında Ege’yi, kara hattında da Edirne’yi tercih eden mülteciler, kısmen zorlu da olsa Meriç Nehri üzerinden botlarla Yunanistan’a geçmek için şanslarını denemeye devam ediyor.

Tüm dünyayı kasıp kavuran koronavirüs pandemisi ile birlikte kısmen duran göç dalgası, aylar sonra yeniden görüntülenmeye başlandı. 4-5 kişilik gruplar halinde, Meriç Nehri üzerinden balıkçı teknelerine binen mülteciler, Avrupa hayaliyle Yunanistan’a geçiş yapıyor.