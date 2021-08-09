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    Edirne'den çıkan gurbetçiler, yangınlara duyduğu üzüntüyü anlattı

    Türkiye'deki tatillerini bitirerek Avrupa'ya dönen gurbetçiler, sınır kapısından yangınlar nedeniyle buruk ayrıldıklarını dile getirdi.
    • DHA
    • 09.08.2021 - 13:53
    • Güncelleme : 09.08.2021 - 14:12
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    Edirne'den çıkan gurbetçiler, yangınlara duyduğu üzüntüyü anlattı

    Avrupa’da yaşayan ve tatillerini Türkiye’de geçiren gurbetçiler, dönüş yolculukları için Kapıkule’de uzun kuyruklar oluşturdu.

    Yaklaşık 4 haftalık tatillerini bitiren ve anavatandan ayrılmanın hüznünü yaşayan gurbetçilerin, bir diğer üzüntü kaynağını ise Türkiye’deki orman yangınları oluşturuyor.

    Belçika’nın başkenti Brüksel’de yaşayan Alper Güler, yangından 1 gün önce Manavgat’tan ayrıldıklarını ifade ederek, yangının geride bıraktığı manzaranın üzüntü verici olduğunu belirtti.

    Edirne den çıkan gurbetçiler, yangınlara duyduğu üzüntüyü anlattı #1

    "YANGINDAN 1 GÜN ÖNCE MANAVGAT'TAYDIK"

    Yangınların morallerini bozduğunu söyleyen Güler, “Türkiye’miz her zamanki gibi güzel fakat son zamanlardaki yangınlar biraz moralimizi bozdu. Denk gelmedim ama yangından bir gün önce Manavgat’taydım. İçinde kalmamıza ramak kalmıştı. Sonrasında biraz daha yukarı, Ege tarafına çıktık ama Akdeniz’de olan yangınların birçoğunun dumanını Ege tarafında da hissettik. Mesela sabah gökyüzünden kül yağdığını gördük 2 gün önce.” diye konuştu.

    "İNSANIMIZ DAHA DA BİLİNÇLENMELİ"

    İnsanların ormana ve doğaya çöp atmamasını gerektiğini söyleyen Güler, “Umarım her şey yoluna girer. Çok üzüldük. Yanan yerleri bir görseniz, inanın bundan sonraki 10 sene içerisinde bile kendisini toparlayamayacak duruma geldi şu anda. İnşallah bundan sonra böyle şeyler olmaz ve halkımız biraz daha bilinçlenir. Çevreye, doğaya çöp atmazlar. Zaten yangınların çoğu da bu nedenle meydana geliyor.” ifadelerini kullandı.

    Edirne'den çıkan gurbetçiler, yangınlara duyduğu üzüntüyü anlattı VİDEO

    Edirne den çıkan gurbetçiler, yangınlara duyduğu üzüntüyü anlattı #2

    "YARDIM AMAÇLI KONSER VERDİK"

    Aynı zamanda ses sanatçısı olan ve Almanya’ya dönen Neslihan Köse de, “Tatilimiz çok güzel geçti. Yangınlara denk gelmedik ama başladıktan sonra yardım amaçlı konser verdim. Elimizden geldiğince gelirini oradaki ihtiyaçlar için aktardık. En azından bu bizi biraz vicdanen rahatlattı. Umarım bir daha yaşanmaz.” dedi.

    Edirne den çıkan gurbetçiler, yangınlara duyduğu üzüntüyü anlattı #3

    "ÜZÜNTÜLÜYÜZ"

    Türkiye’den ayrılmanın üzüntü verici olduğunu söyleyen Tamer Kaya ise, “Şimdi Almanya’ya geri dönüyoruz. Üzüntülüyüz biraz çünkü vatanımızdan ayrılıyoruz. Artık inşallah seneye, Allah nasip ederse gelmeyi düşünüyoruz.” diye konuştu.

    Edirne den çıkan gurbetçiler, yangınlara duyduğu üzüntüyü anlattı #4

    Edirne den çıkan gurbetçiler, yangınlara duyduğu üzüntüyü anlattı #5

    Edirne den çıkan gurbetçiler, yangınlara duyduğu üzüntüyü anlattı #6

    Edirne den çıkan gurbetçiler, yangınlara duyduğu üzüntüyü anlattı #7

    Edirne den çıkan gurbetçiler, yangınlara duyduğu üzüntüyü anlattı #8

    Edirne den çıkan gurbetçiler, yangınlara duyduğu üzüntüyü anlattı #9

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