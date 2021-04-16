Edirne'den Yunanistan'a geçmeye çalışan PKK'lı yakalandı

Hudut hattından yasa dışı yollarla Yunanistan’a geçmeye çalışırken yakalanan şahsın, PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu tespit edildi.

Türkiye'de teröre karşı mücadele sınır içinde devam ettiği gibi sınırları korumaya ve yasa dışı geçişleri önlemeye yönelik de sürdürülüyor.

Güvenlik güçleri, sınır operasyonlarına devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Edirne'den yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışan bir kişiyi tespit ettiklerini duyurdu.

"PKK MENSUBU OLDUĞU TESPİT EDİLDİ"

Kaçmaya çalışan şahsın, terör örgütü PKK mensubu olduğunu aktaran MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

MSB: "Edirne hudut hattında yasa dışı yollarla ülkemizden Yunanistan’a geçmeye çalışan 1 kişi yakalandı. Yapılan incelemede, yakalanan şahsın PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu tespit edildi."