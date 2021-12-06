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    Edirne’den Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3 FETÖ şüphelisi gözaltına alındı

    İpsala yakınlarında 1’inci derece askeri yasak bölgede, FETÖ ile bağlantılı oldukları tespit edilen 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
    • AA
    • 06.12.2021 - 17:55
    • Güncelleme : 06.12.2021 - 18:05
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    Edirne’den Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3 FETÖ şüphelisi gözaltına alındı

    Edirne’de görev yapan güvenlik güçleri, İpsala ilçesi yakınlarında 1’inci derece askeri yasak bölgede yaptıkları kontrolde, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan E.B, Ö.Ö. ve Ö.K. isimli şahısları yakaladı.

    Yapılan kimlik kontrolünde, şahısların Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile bağlantılı oldukları tespit edildi.

    SORUŞTURMA BAŞLATILDI

    Yakalanan 3 şüpheli, gözaltına alındı.

    Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Edirne’den Yunanistan a kaçmaya çalışan 3 FETÖ şüphelisi gözaltına alındı #1

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