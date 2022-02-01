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- Edirne'den yurt dışına kaçmaya çalışan FETÖ üyesi eski yarbay tutuklandı
Edirne'den yurt dışına kaçmaya çalışan FETÖ üyesi eski yarbay tutuklandı
Sınırdan yurt dışına yasa dışı yollarla kaçmaya çalışan FETÖ örgüt üyesi, eski yarbay güvenlik güçleri tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi.
- DHA
- 01.02.2022 - 14:52
Edirne'nin İpsala ilçesinde güvenlik güçleri, İpsala'da 1'inci derece askeri yasak bölgede yaptıkları denetimlerde, yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ şüphelisi eski yarbay N.Ç.'yi yakalayıp gözaltına aldı.
KAÇAK, CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
N.Ç., İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen N.Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.