Edirnekapı Şehitliği'nde buruk Babalar Günü Vatan için evladını toprağa veren babalar, bu özel günlerini çocuklarının mezarı başında dua ederek geçiriyor.

DHA

Edirnekapı Şehitliği'nde Babalar Günü hüznü yaşanıyor.

Sabahın erken saatlerinden itibaren şehitliğe ziyarete gelen şehit babaları dua ve Kur'an-ı Kerim okudu.

Şehit yakınlarının yanı sıra vatandaşlar da Babalar Günü'nde şehitlere dua etmek için kabristana geldi.

"Özel günler bize acı veriyor"

1995 yılında Tunceli'de silah arkadaşlarıyla birlikte şehit düşen Enver Yorulmaz'ın babası Yusuf Yorulmaz, şunları söyledi:

Enver benim tek oğlumdu. Vatan için 18 arkadaşıyla birlikte şehit düştü. Acımız büyük. Özel günler bize acı veriyor. Oğlum bize gelemedi biz ona geldik. Yaşasaydı koşarak elimizi öpmeye gelirdi. Her cuma oğlumuzu ziyarete geliyoruz. Vatan sağ olsun, her şey vatan için. Allah kimseye evlat acısı vermesin.

Tunceli’de çatışmada şehit olan Ahmet Üvenç’in abisi Muhlis Üvenç ise şu ifadeleri kullandı: