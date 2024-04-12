Edirnekapı Şehitliği'nde buruk bayram: Tek tesellimiz şehit olması... Şehit yakınları ve aileleri, dualar okudukları kabirlere çiçekler bıraktı. Şehit Uzman Çavuş Özcan İlhan'ın annesi Gülveşin İlhan, "Ne yaparlarsa yapsınlar hiçbir zaman Türk çocukları bitmez" dedi.

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AA

Aileler, Ramazan Bayramı'nın üçüncü gününde Edirnekapı Şehitliği'ni ziyaret etti.

Şehit yakınları, sabah saatlerinden itibaren şehitliğe giderek kabirlere çiçek bıraktı ve temizlik yaptı.

Zaman zaman duygusal anlar yaşayan aileler, yakınları için dua etti.

Komşusunun şehit olan çocuğunun mezarına geldiklerini belirten Nebahat Arık, bayramlarda kabir ziyareti yapmaya çalıştıklarını söyledi.

Bayramın üçüncü gününde de ziyaret etti

Geçen yıl mayıs ayında Şırnak Bestler Dereler bölgesinde PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Özcan İlhan'ın annesi Gülveşin İlhan, bayramın 3'üncü gününde de oğlunu ziyarete geldiğini söyledi.

"Tek tesellimiz şehit olması"

Kendileri için bayram olmadığını ifade eden İlhan, şöyle dedi:

Taşla bayramlaşıp gidiyoruz. Soğuk toprağa geliyoruz. Tek tesellimiz şehit olması, başka bir tesellimiz yok. Onlar leş olup gidiyorlar.



Bizimkiler şehit. Ne yaparlarsa yapsınlar hiçbir zaman Türk çocukları bitmez.

"Buradaki gençlere baktıkça insanın öfkesi kabarıyor"

Tunceli'de 1994'te şehit olan köylüsü Hacı Alkan'ı ziyaret için geldiğini aktaran Nedim Gezici, şunları söyledi:

Bütün şehitlerimizin mekanı cennet olsun. Hepsi genç yaşta. Söylenecek bir şey yok. Buradaki gençlere baktıkça insanın öfkesi kabarıyor.

"Allah, ailelerine sabırlar versin"

Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği İstanbul Şubesi adına şehitlik ziyaretine geldiklerini aktaran gazi Sıtkı Avcı, "Allah, ailelerine sabırlar versin. Mekanlarını cennet eylesin." dedi.

Öte yandan bayramın üçüncü günü de kent genelindeki mezarlıklara ziyaretler sürdü.

Zeytinburnu Kozlu Mezarlığını ziyaret eden vatandaşlar, yakınlarının kabri başında Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)