Edirnekapı Şehitliği'nde hüzünlü bayramlaşma: Evlat acısı kanayan yara, kapanmıyor Aileler, bayramın ilk günü yakınlarının kabirlerini ziyaret etti. Şehit annesi Erdoğan, "Onun eksikliği çok büyük" dedi. Anne Gürel, "Yediğimi, içtiğimi bilmiyorum" ifadesini kullandı.

AA

Ramazan Bayramı'nın birinci günü, Edirnekapı Şehitliği'nde yoğunluk yaşandı.

Şehit yakınları, kabirleri ziyaret ederek Kur'an-ı Kerim okudu. Sabahın erken saatlerinden itibaren şehitliğe gelen aileler, mezarların başlarında dua etti.

Şehitlerinin kabirlerini temizleyen büyüklerle birlikte mezarlığa gelen çocuklar da dualara eşlik etti.

"Kabuk bağlamıyor, hep kanıyor"

Balıkesir'de görev başındayken kalp krizi geçirerek 20 yaşında şehit olan Oğuzhan Erdoğan'ın annesi Gülcan Erdoğan, her zamanki gibi "acı ve buruk bir bayram" yaşadıklarını söyledi.

Erdoğan, şehitliğe yaklaşık 3,5 yıldır gidip geldiklerini dile getirerek şöyle dedi:

Evlat acısı kanayan yara, kapanmaz yara. Kabuk bağlamıyor, hep kanıyor. Onun eksikliği çok büyük, dolmuyor da. Allah, kimsenin başına vermesin. Çok doluyum.

"İçim hâlâ yanıyor"

Ağlayarak şehitliğe geldiğini belirten Erdoğan, şehidin engelli babasının ziyaretine gelemediğini ifade etti.

Diyarbakır'da, 28 yıl önce gece hain bir pusuya düşürülerek şehit edilen 21 yaşındaki Doğan Öztürk'ün babası Hikmet Öztürk, içinin hâlâ yandığını söyledi.

Sadece bir oğlunun olduğunu aktaran Öztürk, şehidin vefatıyla ocağının adeta söndüğünü anlattı.

"Bayramlarımız buruk geçiyor"

Siirt'in Şirvan ilçesinde 29 yıl önce oğlu Saim Özerkan'ı 20 yaşındayken şehit veren Nurten Özerkan, bayramların buruk geçtiğini kaydederek, toprak altındaki evlatlarını ziyarete geldiklerini bildirdi.

"Yediğimi, içtiğimi bilmiyorum"

Şehit Halil İbrahim Gürel'in annesi Aysel Gürel, bayram günü yavrusunun yanında olduğunu dile getirerek şöyle konuştu:

Neler hissedeceğim ki. Yavrumsuz bir gün. Yediğimi, içtiğimi bilmiyorum. Hakkari Çukurca'da Kuzey Irak sınırında 2017 yılında Kurban Bayramı'nın üçüncü günüydü.



Bir de bayram arası gelmesi bizi tamamen mahvetti. Hiç bayram yapasımız gelmiyor. Yapamıyoruz da daha doğrusu.

"Elbiselerini görüyorum, duygulanıyorum"

Gürel, bir taraflarının hep eksik olduğunu anlattı ve ekledi: