Son günlerde sosyal medyada tepki toplayan uygunsuz görüntüler sonrası harekete geçen polis, bölgede denetim gerçekleştirdi.

Geçtiğimiz günlerde İstanbul Edirnekapı Şehitliği'nde, uçucu madde bağımlıları ve uygunsuz hareketler sergileyen kişilerin sosyal medyaya düşen görüntüleri, tepkilerin hedefi olmuştu.

Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü Önleyici Hizmetler Büro Amirliği'ne bağlı ekipler, görüntülerin ardından harekete geçti.

ŞEHİTLİKTE DENETİM BAŞLADI

Denetim yapan ekipler, şüpheli gördükleri kişilere Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yaptı. Polis ekipleri, yaya ve ekip araçlarıyla şehitlik içinde devriyelerini sıklaştırdı. Şehitlik içinde şüpheli görülen araç sahipleri de uyarılıp, araçlarının kaldırılması istendi.

Edirnekapı Şehitliği'nde polis denetimi ViDEO

VATANDAŞLAR UYGULAMADAN MEMNUN

Edirnekapı metrobüs durağına gitmek için şehitlik içinden geçen Behice Ateş, "Çocuklarımızın eve geç kalsalar tereddütte kalıyoruz. 'acaba ne oldu' diye düşünüyoruz. Bu uygulamalardan, polis ekiplerimiz denetlemesinden memnunuz." dedi.

Edirnekapı Şehitliği'nde tepki çeken görüntüler