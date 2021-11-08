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Edirnekapı Şehitliği'nde polis denetimi
- DHA
- 08.11.2021 - 15:08
- Güncelleme : 08.11.2021 - 16:44
Geçtiğimiz günlerde İstanbul Edirnekapı Şehitliği'nde, uçucu madde bağımlıları ve uygunsuz hareketler sergileyen kişilerin sosyal medyaya düşen görüntüleri, tepkilerin hedefi olmuştu.
Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü Önleyici Hizmetler Büro Amirliği'ne bağlı ekipler, görüntülerin ardından harekete geçti.
ŞEHİTLİKTE DENETİM BAŞLADI
Denetim yapan ekipler, şüpheli gördükleri kişilere Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yaptı. Polis ekipleri, yaya ve ekip araçlarıyla şehitlik içinde devriyelerini sıklaştırdı. Şehitlik içinde şüpheli görülen araç sahipleri de uyarılıp, araçlarının kaldırılması istendi.
Edirnekapı Şehitliği'nde polis denetimi ViDEO
VATANDAŞLAR UYGULAMADAN MEMNUN
Edirnekapı metrobüs durağına gitmek için şehitlik içinden geçen Behice Ateş, "Çocuklarımızın eve geç kalsalar tereddütte kalıyoruz. 'acaba ne oldu' diye düşünüyoruz. Bu uygulamalardan, polis ekiplerimiz denetlemesinden memnunuz." dedi.
Edirnekapı Şehitliği'nde tepki çeken görüntüler