Eyüpsultan’da İBB logolu kıyafetler giyen işçiler, şehitlikteki ağaçları kesti. Ağaçların şehit mezarlarının üzerine düşmesi büyük tepki topladı.

İstanbul’un Eyüpsultan ilçesinde bulunan tarihi Edirnekapı Şehitliği’nde yapılan ağaç kesimi, vatandaşların tepkisini çekti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) logosunu taşıyan kıyafetler giyen görevliler tarafından şehit mezarları üzerinde önlem alınmaksızın yapılan kesim üzerine gelen tepkiler, ağaçların şehit mezarlarının üzerine düşmesiyle büyüdü.

İşçiler, kesim yaparken kullandıkları motorlu testereyi ağacın üzerinde bırakarak olay yerini terk ettiler.

“TEPKİ GÖRDÜKTEN SONRA BIRAKIP KAÇMIŞLAR”

Olaya tepki gösterenlerden Murat Kuyucak isimli bir vatandaş, şu sözleri kaydetti:

“Bu konuyla alakalı 153'ü ve polisi bilgilendirdik. Vatandaş da sosyal medyadan tepki gösteriyor. Kesim yapanlar, ağacın vatandaşa zarar verdiğini söylemişler. Tepki gördükten sonra da bırakıp kaçmışlar.





“AĞAÇ ŞEHİTLERİMİZİN MEZARLARININ ÜZERİNE DEVRİLMİŞ HALDE DURUYOR”

İlgili birimlere şikayette bulunduk ama henüz bir ekip gelmedi. Biz de 2 saattir burada bekliyoruz. Ağaç, şehitlerimizin mezarlarının üzerine devrilmiş halde duruyor. Bu ağacın neden kesildiğini izah etmelerini istiyoruz. Olayı gören vatandaş yaklaşık 15-20 kişi olduklarını söylüyor.”

“ÇÜRÜMÜŞ YA DA KURUMUŞ HİÇBİR YERİ YOK”

Olayı gören Mehmet Ayaz ise, “Sabah buradaydım. Bir ses geldi. Dönüp baktığımda, 80 yıllık yemyeşil ağacı kesmişler. Çürümüş ya da kurumuş hiçbir yeri yok. Bu ağacın ne zararı olabilir?

Edirnekapı Şehitliği’ndeki ağaç kesimi tepki topladı VİDEO



“MEZARLARIN ÜZERİNE GELMEDEN KESİLEBİLİR”

Motorlu testereyi bırakıp kaçtılar. Valiliğin emri olduğunu söylediler. Diyelim Valilik emri var; ağaç böyle mi kesilir? Şehit mezarlarının üzerine gelmeden dalları kesilebilir. Belediye evinizin bahçesindeki ağacı kesmenize izin vermiyor. Bu ağacı nasıl kesersiniz." diye konuştu.

İBB yetkilileri ise, Valilik’in talebi doğrultusunda tehlike saçan ağacın kesiminin yapıldığını belirtti.