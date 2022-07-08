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    Edirnekapı Şehitliği'ni ziyaret eden aileler duygu dolu anlar yaşadı

    Kurban Bayramı arifesinde, İstanbul'da Edirnekapı Şehitliği'ne gelen şehit yakınları, şehitlerin kabirlerinin başında dua etti.
    • 08.07.2022 - 14:25
    • Güncelleme : 08.07.2022 - 14:30
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    Edirnekapı Şehitliği'ni ziyaret eden aileler duygu dolu anlar yaşadı

    Şehit yakınları ve vatandaşlar, bayram arifesinde İstanbul'daki Edirnekapı Şehitliği'ni ziyaret ediyor.

    Erken saatlerden itibaren şehitliğe gelmeye başlayan aileler, yakınlarının mezarlarında Kur'an-ı Kerim okudu.

    Şehitlikte hüzün hakim

    Ellerinde Türk bayrağı ve karanfillerle şehitliğe gelen bazı şehit yakınları, kabirlerdeki çiçekleri suladı ve mezar taşlarını temizledi.

    Çok sayıda askerin de ziyarette bulunduğu şehitlikte, bazı vatandaşların da şehit ailelerine ikramlarda bulunduğu görüldü.

    Şehit aileleri Edirnekapı Şehitliği'ni ziyaret etti VİDEO

    "Sözün bittiği yer"

    Şehit yakını Nursel Gemici, burada yaptığı açıklamada, "Hepsinin mekanları cennet olsun. Allah ailelerine sabır versin. Ne diyeyim ki sözün bittiği yer." dedi.

    Arzu Yumak da Edirnekapı Mezarlığı'nda dedesi ve ninesinin kabrini ziyaretinden sonra, şehitliğe gelerek burada da dua ettiğini söyledi.

    Edirnekapı Şehitliği ni ziyaret eden aileler duygu dolu anlar yaşadı #1

    "Buranın havası çok başka"

    AA'nın aktardığına göre Yumak, "Allah yardımcıları olsun, çok zor. Şehitlerimiz cennette. Rabbim ailelerine sabır versin. Buranın havası çok başka. Her sene gelmeye çalışıyorum. Ailelerle konuşup onlara destek olmaya çalışıyorum." diye konuştu.

    Edirnekapı Şehitliği ni ziyaret eden aileler duygu dolu anlar yaşadı #2

    Edirnekapı Şehitliği ni ziyaret eden aileler duygu dolu anlar yaşadı #3

    Edirnekapı Şehitliği ni ziyaret eden aileler duygu dolu anlar yaşadı #4

    Edirnekapı Şehitliği ni ziyaret eden aileler duygu dolu anlar yaşadı #5

    Edirnekapı Şehitliği ni ziyaret eden aileler duygu dolu anlar yaşadı #6

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    Edirnekapı Şehitliği ni ziyaret eden aileler duygu dolu anlar yaşadı #10

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