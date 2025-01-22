Edirneli 4 kişilik aile, sömestir tatilinde gittikleri Kartalkaya'da otel yangınında öldü

DHA

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal otelinde çıkan yangında 76 kişi yaşamını yitirdi, 51 kişi ise yaralandı.

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki otelde çıkan yangında hayatını kaybedenlerin kimliklerine ulaşıldıkça karşımıza içleri yakan hikayeler çıkıyor.

Edirneli iş insanı Şaban Filiz'in kızı iş insanı Burcu Filiz Güngör, eşi Kıvanç Güngör ve çocukları Pelin ve Kerem Güngör de otel yangınında hayatını kaybedenlerin arasında yer aldı.

İŞ İNSANI, EŞİ VE İKİ ÇOCUĞUYLA BİRLİKTE HAYATINI KAYBETTİ

Yangında hayatını kaybedenler arasında, bir şirketin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Burcu Filiz Güngör, eşi Kıvanç Güngör ve çocukları Pelin ve Kerem Güngör’ün de olduğu öğrenildi.

OTELE GEÇEN HAFTA CUMARTESİ GÜNÜ GİRDİLER

Ailenin sömestir tatili için geçen hafta cumartesi günü otele geldikleri bildirildi.

TAZİYE İLANLARI YAYINLADILAR

Vefatların ardından şirketin yayınladığı taziye mesajında, Burcu Filiz Güngör'ün genç yaşına rağmen şirketin önemli bir parçası olduğu ve vizyoner yaklaşımıyla öne çıktığı belirtildi.

Ailenin kızları Pelin Güngör’ün ise ortaokulda 7'nci sınıf öğrencisi olduğu ifade edildi. Pelin'in okuduğu lise de taziye ilanı paylaştı.

CENAZE TÖRENLERİ YARIN

Aslen Edirne’nin Keşan ilçesinden olan ailenin, yarın ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından İstanbul Zincirlikuyu Mezarlığı’nda toprağa verilecekleri kaydedildi.