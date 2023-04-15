Edirneli kadın Kemal Kılıçdaroğlu'nu Atatürk'e benzetti Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Edirne'deki Eski Camii ziyaretinde Atatürk'e benzetilmesinin şaşkınlığını yaşadı.

AA & Ensonhaber

Türkiye'de seçime bir aydan az süre kaldı.

Partiler ve cumhurbaşkanı adayları çalışmalarını hızlandırdı.

Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu da seçim çalışması için bu kez Bulgaristan'ı tercih etti.

Muhafazakar kesimin oylarını almak için cami ve iftar programlarını sıklaştıran Kılıçdaroğlu, Kapıkule Sınır Kapısı’ndan çıkış yapmadan önce konvoyuyla 1414 yılında yapılan Edirne Eski (Ulu) Camii’ye geldi.

Kılıçdaroğlu, avludaki hat yazılarını inceledikten sonra beraberindekilerle camiye girdi.

Müezzin bilgi verdi

Caminin müezzini Hasan Cerrah, cami hakkında Kılıçdaroğlu'na bilgi verdi. Kılıçdaroğlu, Eski Camii'deki Kabe'den bir parça olan Rükn-ü Yemani (Kabe taşı) bölümünü ve Hacı Bayram-ı Veli'nin vaaz verdiği kürsüyü inceledi.

"Atatürk büyük adam"

Caminin avlusunda bekleyen vatandaşlar çıkışta Kılıçdaroğlu'nu alkışladı. Bir kadının Atatürk benzetmesi üzerine Kılıçdaroğlu, "Aman aman, Atatürk büyük adam." yanıtını verdi.

Vatandaşlarla sohbet edip, fotoğraf çektiren Kılıçdaroğlu, Bulgaristan'daki programlarına katılmak üzere kentten ayrıldı.