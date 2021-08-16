Edirneli vatandaşlar, sel felaketinin yaşandığı Kastamonu için yardım kampanya başlattı.

Kastamonulu vatandaşların acısını derinden hissettiklerini söyleyen İstasyon Mahallesi’nde yaşayan vatandaşlar, mahalleli olarak tüm imkanlarını seferber edip yardım kampanya başlattı.

Kimi ayakkabı, kimi battaniye, kimi de giyecek eşyaları Kastamonu’da selzedelere göndererek yaraların sarılmasına destek verdi.

"YARALARINA İNŞALLAH MERHEM OLABİLİRİZ"

Kampanyaya destek vererek Kastamonulu vatandaşların yaralarını sarmaya bölge halkına destek olmaya çalıştıklarını söyleyen Eftelya Özger, “Topladığımız yardımlarla yaralarına inşallah merhem olabiliriz” dedi.

Çocuk mamaları ve giysiler başta olmak üzere birçok yardım malzemesi toplandığını açıklayan mahalle sakinlerinden Zuhal Azseven, Kastamonulu vatandaşların yaşadıkları acıyı yüreklerinde hissettiklerini söyledi.

Edirneliler, Kastamonu için el ele VİDEO

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YAŞITLARINA KENDİ EŞYALARINI GÖNDERDİ

Mahalle sakinlerinden Kıymet Yılmaz da, mahalle halkının destekleriyle yardım kampanyası başlattıklarını ifade etti.

Kampanyaya destek veren çocuklardan birisi olan Vahit Can Azseven de, kendi eşyalarını yaşıtlarına gönderdiğini ve amacının Kastamonu’daki vatandaşlara yanında olduklarını hissettirmek olduğunu söyledi.

Aziz Öztürk de, “Allah Türkiye’mize bir daha böyle bir felaket göstermesin” dedi.