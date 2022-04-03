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    Edirne’ye, 3 ayda 500 binden fazla turist giriş yaptı

    Alışveriş turizminin canlı olduğu Edirne’ye yılın ilk 3 ayı, 500 binden fazla Yunan ve Bulgar turistin giriş yaptığı belirlendi.
    • İHA
    • 03.04.2022 - 14:06
    • Güncelleme : 03.04.2022 - 14:28
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    Edirne’ye, 3 ayda 500 binden fazla turist giriş yaptı

    Edirne'de, alışveriş turizmi için gelen Bulgaristan ve Yunanistan vatandaşlarının sayısı her geçen gün artıyor.

    Makedonya, Romanya, Hırvatistan ve Sırbistan’dan turistler de kente gelmeye başladı.

    Cuma günleri sabahın erken saatlerinde Edirne’ye gelen binlerce turist, geceleri otellerde konakladı.

    Turistleri, gündüz vakitlerini alışveriş yaparak değerlendirdi. Turistler, pazar akşam saatlerine kadar tüm ihtiyaçlarını Edirne’den karşıladı.

    TURİST SAYISI, KENT NÜFUSUNU GEÇTİ

    Merkez nüfusu 153 bin olan Edirne’de, hafta sonu yerel halktan çok alışveriş için gelen turistlerin yoğunlukta olduğu görüldü.

    Edirne’ye, 3 ayda 500 binden fazla turist giriş yaptı VİDEO

    Edirne’ye, 3 ayda 500 binden fazla turist giriş yaptı #1

    TURİST SAYISI YÜZDE 186,52 ARTTI

    Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, Türkiye’ye gelen turist sayısı geçen yıla göre yüzde 186,52 arttı.

    İSTANBUL BİRİNCİ, EDİRNE İKİNCİ

    En çok turist ağırlayan iller arasında İstanbul birinci olurken, Edirne’de ikinci sırada yerini aldı.

    Edirne’ye, 3 ayda 500 binden fazla turist giriş yaptı #2

    İLK 3 AYDA 500 BİNDEN FAZLA TURİST GİRİŞİ

    Edirne’ye yılın ilk 3 ayında sınır kapılarından 500 binden fazla Bulgar ve Yunan turist giriş yaptı.

    Edirne’ye, 3 ayda 500 binden fazla turist giriş yaptı #3

    “MENÜLER DE TÜRKÇE, BULGARCA VE YUNANCA HAZIRLANIYOR”

    Edirne esnafı, alışveriş turizminin kendilerini mutlu ettiğini söyledi. Edirne’yi Tanıtma ve Tava Ciğer Koruma Derneği Başkanı Bahri Dinar, "Her yer çok kalabalık, adım atacak yer yok. Edirne esnafı ve Edirne ekonomisi için çok güzel. Hem Bulgarca hem Yunanca bilen personellerin sayısı da artıyor. Menüler de Türkçe, Bulgarca ve Yunanca hazırlanıyor." dedi.

    Bir diğer esnaf Ömür Biçer de, müşterilerinin yüzde 95’inin Bulgaristan vatandaşlarından oluştuğunu ifade etti.

    Kuruyemiş satan Biçer, Bulgaristan vatandaşlarının kilolarca alışveriş yaptığına değindi. Pazar esnafı Bünyamin Coşkun da, Edirne pazarlarına yabancı turistlerin ilgisinin gün geçtikçe arttığını, Ramazan Bayramı’ndan sonra Edirne’de turist akını yaşanacağını söyledi.

    Edirne’ye, 3 ayda 500 binden fazla turist giriş yaptı #4

    Edirne’ye, 3 ayda 500 binden fazla turist giriş yaptı #5

    Edirne’ye, 3 ayda 500 binden fazla turist giriş yaptı #6

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