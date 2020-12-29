Edirne'ye akın eden Bulgarlar stok yaptı

Edirne'ye akın eden Bulgarlar stok yaptı

Sınır kapılarında PCR test uygulamasına saatler kala alışveriş ve stok yapmak için binlerce Bulgaristan vatandaşı Edirne’ye akın edince, adım atacak yer kalmadı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından "28 Aralık’tan itibaren yurt dışından hava yoluyla, 30 Aralık’tan itibaren kara yoluyla gelen her yolcu negatif PCR test sonucu ibraz edecek." açıklamasını yaptı.

UYGULAMA YARIN BAŞLAYACAK

Bu karardan sonra Yunanistan’a ve Bulgaristan’a açılan başta Kapıkule olmak üzere tüm kara sınır kapılarında, uygulama yarın itibarıyla başlayacak.

PCR test sonucu ibrazı uygulamasının, gelecek 3 ay süreyle devam ettirileceği de bildirildi.

BULGARLAR STOK YAPTI

Kapıkule Sınır Kapısı’ndan Edirne’ye gelerek kıyafetten zücaciyeye, temizlik ürününden sağlık ilaçlarına kadar hemen hemen her ihtiyaçlarını Edirne’den karşılayan Bulgaristan vatandaşları, PCR uygulamasının başlamasına saatler kala Edirne’ye akın etti.

Hemen hemen tüm kalem ürünlerden poşet poşet alan Bulgarlar, aldıkları malzemeleri taşımakta güçlük çekti. Yiyecekten giyeceğe birçok ürünü stok yaptıkları görülen Bulgaristan vatandaşlarının ellerinin poşetlerle dolu olduğu da kameralara yansıdı.

Edirne'ye akın eden Bulgarlar stok yaptı VİDEO

ADIM ATACAK YER KALMADI

Güneşli havayı fırsat bilerek alışveriş yapmak için çarşı merkezine gelen Edirneli vatandaşların sayısında da ciddi artış olduğu görülürken, Edirne en kalabalık günlerinden birini yaşadı.

Caddelerde adeta adım atacak yer kalmadı. Polis ekipleri denetimlerini sıklaştırarak vatandaşlara Türkçe ve İngilizce koronavirüs tedbirleri uyarılarında bulundu.

Edirne’ye 1 ayda gelen Bulgaristan vatandaşlarının sayısı ise 232 bin 324’e ulaşmıştı.

























