Edirne’ye Bulgar ve Yunan turist akını

Döviz kurlarının yükselmesiyle birlikte soluğu Edirne’de alan turistler, en çok kent pazarlarını tercih ederken, dönüş yolunda 1 kilometreyi bulan araç kuyruğu oluşuyor.

Bulgaristan ve Yunanistan'dan çok sayıda turist, döviz kurlarının artmasıyla birlikte alışveriş için Edirne'yi tercih ediyor.

Pandemi sonrası her geçen gün sayıları artan Bulgar ve Yunan turistler, ülkelerinden düzenlenen alışveriş turları otobüsleri ve araçlarıyla kente geliyor.

EN ÇOK BULGARLAR GELİYOR

Alışveriş merkezleri, sokak aralarındaki mahalle bakkalı ve kasaplarına kadar alışveriş yapan turistlerin en çok ilgi gösterdiği yerler ise kent pazarları oluyor.

Bulgar levası, artan döviz kuruyla 6 lira 43 kuruşa yükselirken, Edirne'ye gelen turistlerin sayısını da büyük çoğunluğunu Bulgar turistler oluşturuyor.

1 KİLOMETREYİ BULAN KUYRUK

Sabahın erken saatlerinde gelen ve havanın kararmasıyla birlikte ülkelerine dönmek için Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı'na giden turistler, yoğunluk da oluşturuyor.

Sınır kapısı önünde yaklaşık 1 kilometreyi bulan araç kuyruğu oluşturan Bulgarlar, işlemlerinin yapılmasının ardından ülkelerine dönüyor.

“CİDDİ DÖVİZ BIRAKIYORLAR”

Öte yandan Edirne’ye turist akını olduğunu dile getiren Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Recep Zıpkınkurt, “Bulgaristan ve Yunanistan'dan hafta sonu 12 bin civarında turist geliyor. Hafta içi ise sayıları 6-7 bin oluyor. Kişi başı 500 euro harcayarak, kent ve ülke ekonomisine ciddi döviz bırakıyorlar.” dedi.