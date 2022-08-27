Edirne'ye hafta sonu alışveriş için gelen Bulgar sayısı 20 bine ulaştı

Türkiye’ye pasaportsuz girmeye başlayan Bulgar vatandaşları, özellikle hafta sonları bölgeye rağbet gösteriyor. Alışveriş yapmak için gelen turistlerin yıl sonuna kadar 3 milyonu geçeceği düşünülüyor.

Bulgarlar akın akın gelmeye devam ediyor...

Günübirlik alışveriş için Edirne'ye gelen Bulgarlar esnafın yüzünü güldürüyor.

Temmuz ayında Resmi Gazete’de yayınlanan kararla Bulgaristan vatandaşları, Türkiye’ye kimlikleriyle giriş yapmaya başladı.

Kararın ardından bölgeye gelen turistler, dükkanları adeta talan etti.

Giyecekten yiyeceğe, mobilyadan kozmetiğe tüm ihtiyaçlarını tamamlayan Bulgaristan vatandaşları, aldıklarını taşımakta ise güçlük çekti.

"Kapılarımız ciddi anlamda kalabalık"

Edirne Ticaret Odası Başkanı Recep Zıpkınkurt, "Cumhurbaşkanlığı kararından sonra kimlikle girişlerde ciddi anlamda bir artış var. Önümüzdeki günlerde bu artışın daha da artacağını bekliyoruz. Çünkü kapılarımız ciddi anlamda kalabalık. Malum gurbetçi giriş ve çıkışlarımız var. Tahmin ediyorum, önümüzdeki günlerde kapıların rahatlamasıyla beraber Bulgaristan'dan gelen misafirlerde ciddi bir artış yaşayacağız. Eskiden genelde yakın bölgelerden geliyordu. Ama kimliklerle girişlerle beraber Karadeniz ve iç bölgelerden de gelişler devam ediyor. Genelde 180 kilometre civarında bir giriş güzergahı vardı, bu 350-400 kilometreye kadar çıktı" dedi.

"Turist sayısı 20 bine çıktı"

Kapıkule ve Hamzabeyli sınır kapılarından hafta sonları 12 bin ila 16 bin turist giriş yaparken, kimlikle giriş imkanının ardından bu sayının 20 bine çıktığını söyleyen Zıpkınkurt, "Şimdi 20 binleri görüyoruz. Kent ekonomisi açısından ciddi anlamda bir katkı sağlıyor. Şu anda konaklamalarımız zaten gurbetçilerle beraber dolu. Hizmet sektöründe çalışan arkadaşlarımız yeterince cevap verebiliyorlar. Edirne, hizmet sektöründe ve turizmde gelişiyor. Tahmin ediyorum ki önümüzdeki günlerde gurbetçilerin bitmesiyle gerçek rakamları görebileceğiz" diye konuştu.

"3 milyonu geçer"

Zıpkınkurt, Edirne'ye alışveriş için gelen Bulgar turistlerin sayılarında geçtiğimiz yıllara göre yüzde 30 artış beklediğini belirterek, "Kimlik girişleriyle beraber yıl sonuna kadar Bulgar turist gelişi 3 milyonu geçer" dedi.

"Leva yükseldiği için alışverişleri arttı"

Edirne'de pazarcı esnafından Mehmet Demir, "Bulgaristan'dan kimlikle gelen çok var son 2-3 haftadır. Cumhurbaşkanının açıkladığı genelgeden sonra kimlikle geliyorlar. Leva yükseldiği için alışverişleri arttı. Ama şimdi Almancılar dönüyor, gümrük kapıları yoğun, 1-2 hafta sonra daha çok gelirler. İşler çok açılır" dedi.

"Her şey çok kaliteli ve ucuz"

Bulgaristan'da yaşayan soydaşlardan Aysel Dursun, eşi Hasan Dursun ile birlikte kimlikle Türkiye'ye giriş yaptığını söyledi. Dursun, "Türkiye'ye kimlikle giriş yaptık, çok rahat bir şekilde geldik. Buradan Bulgaristan vatandaşlarına sesleniyorum, çıksınlar, gelsinler. Her şey çok kaliteli ve ucuz. Ben bin leva bozdurdum ve 10 bin lira harcadım" dedi.

"Vize muafiyeti ile herkes gelebilir"

Türkiye'ye Bulgaristan'dan kimliğiyle giriş yapan Mustafa Mitkov da "Bizim için ucuz ve uygun. Buradan ayakkabı alıyoruz, alışveriş yapıyoruz ev için. Her şeyi satın alıyoruz. Bizi kurtarıyor, çünkü rahat geliyoruz. Vize muafiyeti ile herkes gelebilir. Şimdi Türkiye'ye gelmek daha kolay" dedi.

DHA'nın aktarımına göre; Erdinç Pehlivanov ise "Alışveriş için her hafta buradayız. Kimlikle, çok rahat geldik" diye konuştu.

























