Edis, İzmir’de depreme yakalandı

Sosyal medya hesabından yaşadıklarını paylaşan şarkıcı, “Deprem anında İzmir’deydim. Hayatımda böyle korku yaşamadım” dedi.

İzmir’in Seferihisar açıklarında dün 6.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Büyük sarsıntı İstanbul başta olmak üzere birçok ilde hissedildi. Çoğu İzmirli deprem sonrası sokağa dökülürken, yıkılan 17 binanın enkazında arama kurtarma çalışmalarına devam edildiği belirtildi.

Afetin gecesinde depremzedeler belirtilen toplanma alanlarında kalırken, günü birlik kente ziyaret gerçekleştirip, depreme yakalananlar da büyük korku yaşadı.

O isimlerden biri şarkıcı Edis oldu.

“BÖYLE KORKU YAŞAMADIM”

Deprem sırasında İzmir’de olan pop müziğinin sevilen ismi Edis, yaşadıklarını sosyal medya hesabından anlattı.

Edis, “Deprem anında İzmir’deydim. Hayatımda böyle korku yaşamadım.” dedi.

İzmir'de olan Edis depreme yakalandı VİDEO