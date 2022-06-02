Milli Savunma Bakanlığı, EFES-2022 Tatbikatı’na ait görüntüleri paylaştı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bir yandan terörle mücadelesini sürdürürken bir yandan da hem güney sınırlarındaki oparasyonlara hem de Akdeniz ve Ege'deki tehditlere karşı eğitim ve tatbikatlarına devam ediyor.

Bu kapsamda 9 Mayıs'ta başlayan EFES-2022 Tatbikatı icra ediliyor.

"Film değil gerçek"

Milli Savunma Bakanlığı, Twitter hesabından tatbikata ait nefes kesen görüntüleri paylaştı.

Paylaşımda, “Film sahnesi değil, gerçeğin ta kendisi! Dost ve müttefik ülke unsurlarının da katılımıyla 9 Mayıs’ta başlayan EFES-2022 Tatbikatı; Batı Anadolu, Orta Ege, İzmir Körfezi ve Doğanbey Atışlı Tatbikat Bölgesi'nde devam ediyor” denildi.

EFES-2022 Tatbikatı'ndan nefes kesen görüntüler VİDEO





