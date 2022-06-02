Petrol
117.49
1.03%
Euro
17.7854
1.65%
Dolar
16.4745
0.50%
Altın
989.11
1.63%
Borsa
2602
0.00%
Bitcoin
502.160
0.22%
BTXN Coin
12.21
-2.63%
Bitexen
23ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 23 C
    EFES-2022 Tatbikatı'ndan nefes kesen görüntüler

    EFES-2022 Tatbikatı'ndan nefes kesen görüntüler

    Milli Savunma Bakanlığı, EFES-2022 Tatbikatı’na ait görüntüleri paylaştı.
    • 02.06.2022 - 20:33
    • Güncelleme : 02.06.2022 - 21:00
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bir yandan terörle mücadelesini sürdürürken bir yandan da hem güney sınırlarındaki oparasyonlara hem de Akdeniz ve Ege'deki tehditlere karşı eğitim ve tatbikatlarına devam ediyor.

    Bu kapsamda 9 Mayıs'ta başlayan EFES-2022 Tatbikatı icra ediliyor.

    "Film değil gerçek"

    Milli Savunma Bakanlığı, Twitter hesabından tatbikata ait nefes kesen görüntüleri paylaştı.

    Paylaşımda, “Film sahnesi değil, gerçeğin ta kendisi! Dost ve müttefik ülke unsurlarının da katılımıyla 9 Mayıs’ta başlayan EFES-2022 Tatbikatı; Batı Anadolu, Orta Ege, İzmir Körfezi ve Doğanbey Atışlı Tatbikat Bölgesi'nde devam ediyor” denildi.

    EFES-2022 Tatbikatı'ndan nefes kesen görüntüler VİDEO

    Yunanistan'dan Türkiye'ye karşı 16 haritalı kampanya

    EFES-2022 Tatbikatı ndan nefes kesen görüntüler #1

    EFES-2022 Tatbikatı ndan nefes kesen görüntüler #2

    EFES-2022 Tatbikatı ndan nefes kesen görüntüler #3

    EFES-2022 Tatbikatı ndan nefes kesen görüntüler #4


    İlginizi Çekebilir

    Ordu'da emekli astsubay, misafirliğe gittiği evde bıçaklandı
    3. Sayfa

    Ordu'da emekli astsubay, misafirliğe gittiği evde bıçaklandı

    Petrol fiyatındaki oynaklık küresel piyasalara yansıdı
    Ekonomi

    Petrol fiyatındaki oynaklık küresel piyasalara yansıdı

    Ayda 32,000TL kazanmanın yolu, bu yatırım!
    CoinPro

    Ayda 32,000TL kazanmanın yolu, bu yatırım!

    Görüş Bildir