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Haber Merkezi

Türkiye, tarihi ve doğal güzellikleriyle dikkati çekiyor.

Bu kapsamda, dünyanın birçok bölgesinden yabancı ziyaretçileri ağırlayan yerlerden biri de Efes Antik Kenti...

Dünyanın farklı noktalarından her yıl yüzlerce ziyaretçi çeken, yaklaşık 2 bin 300 yıllık Efes Antik Kenti'nin sahip olduğu eşsiz güzellikleri görmek için bölgeye gelenleri şu sıralar başıboş sokak köpekleri karşılıyor.

BAŞIBOŞ KÖPEKLER, TURİSTLERİ KORKUTUYOR

Efes Antik Kenti'ne gelen ziyaretçiler, etrafını saran başıboş sokak köpekleri nedeniyle zor anlar yaşıyor. Birden fazla köpeğin ziyaretçilerin ortasına dalması da korku dolu anlara neden oluyor.

GELENLER PANİKLE KAÇIŞIYOR

Başıboş sokak köpeklerinin toplatılmaması nedeniyle tarihi yerleri ziyaret etmek isteyenler, güvenli bir şekilde bunu yapamıyor.

Efes Antik Kenti'nden gelen son videoda, bölgede bulunan yerli ve yabacı turistlerin köpekleri uzaklaştırmaya çalıştıkları ancak başarılı olamadıkları görüldü.