Efkan Ala'dan CHP Genel Başkanı Özel'e tepki: Fitne ateşi yakmaktadır

AA

Özgür Özel'in açıklamaları tepki çekti...

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında sert eleştirilerde bulundu.

"SEVİYESİZ DİLİ ALIŞKANLIK HALİNE GETİRDİ"

Ala, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, partisindeki acziyetini ve partisinin içine düştüğü kaosu perdelemek için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a iftira atıp sistematik olarak seviyesiz bir dille saldırmayı alışkanlık haline getirdiğini" kaydetti.

"Bunun bir politika olmadığını, hastalıklı, müflis bir siyaset tarzı olduğunu" ifade eden Ala, "Partisinin içindeki koltuk mücadelelerinin, birbirlerini sırtından hançerlemelerin, yolsuzluk ve usulsüzlük iddialarının oluşturduğu sorunları unutturmak için siyasetin seviyesini düşürmeyi bir yöntem olarak benimsemiştir. Aziz milletimizin irade ve arzusu ile yeniden Cumhurbaşkanı seçilen Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik çirkin, asılsız, yersiz, temelsiz iftira ve ifadelerle saldırma zavallılığı içine girmiştir." değerlendirmesini yaptı.

"CHP İÇİNDEKİ KAOUSU ÖRTBAS ETMEYE ÇALIŞIYOR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Türkiye'yi bölgesinde istikrarlı bir güce dönüştürdüğünü ve küresel barış diplomasisinin öncüsü olarak, daha adil bir dünya arzusu içindeki tüm mazlum halkların umudu olduğunu belirten Ala, Erdoğan'ın dünyadaki ve Türkiye'nin etrafındaki uluslararası sorun ile krizlerde çözümün adresi olarak yoğun bir liderler diplomasisi yürüttüğünü vurguladı.

Efkan Ala, "Darbe girişimlerine, muhtıralara ve daha nice antidemokratik saldırılara rağmen Türkiye'nin istikrar içerisinde büyümesini ve kalkınmasını sağlayan, Türkiye'yi bölgesel bir güç ve küresel bir aktör haline getiren AK Parti'yi ve lideri Recep Tayyip Erdoğan'ı darbecilikle itham etmek, anlamsız, komik ve CHP içindeki kaosu örtbas etmeye, perdelemeye yönelik siyasi hokkabazlıktır." ifadelerini kullandı.

"DEMOKRASİMİZE KUMPAS KURMAKTAN VAZGEÇMELİDİR"

Türkiye ve dünya gerçeklerinden kopuk, bugüne ve geleceğe dair hiçbir politikası olmayanların, şahsi ikballerini ve beklentilerini her şeyin üzerinde gören, gerekirse bunun için ülkeyi yakmayı, insanları birbirine düşürmeyi dahi göze alanların dün ile bugün arasındaki fark ile gelecek vizyonunu anlamalarını beklemediklerini belirten Ala, şunları kaydetti: