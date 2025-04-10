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'Terörsüz Türkiye' sürecinde adımlar atılmaya devam ediliyor...

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, NTV canlı yayınında Ahmet Örsoğlu'nun sorularını yanıtladı.

NİSAN SONUNU İŞARET ETTİ

Efkan Ala, terör örgütü PKK'nın kendisini feshetmesi konusunda nisan ayında önemli bir adım görmeyi beklediklerini söyledi.

Terörsüz Türkiye sürecinin öngörüldüğü gibi ilerlediğini söyleyen Efkan Ala, "Kısa zamanda bir takvim ortaya çıkmalı." şeklinde konuştu.

"SÜREÇ ÇOK AÇIK VE NET"

Ala, "Tartışmaya mahal olacak bir durum yok. Terör örgütünün bütün unsurları diyor. Onun için çok açık ve net, bütün unsurlarıyla silah bırakması, silahlarını teslim etmesi ve kendini feshetmesi çağrısıdır. Net bir çağrıdır." ifadelerini kullandı.

"BİR AKSAMA DURAKLAMA YOK"

Efkan Ala, terör örgütünün silah bırakmasına ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sorunun çözümü konusunda irade ortaya koydu. Biz ihtiyatlı bir dille meselelere vaziyet ediyoruz. Terörsüz Türkiye süreci, bizim öngördüğümüz biçimde devam ediyor. Bir aksama, duraksama yok. Öyle düşünüyorum ki sonuç almaya doğru emin adımlarla ilerliyoruz.

"KISA SÜREDE TAKVİM ORTAYA ÇIKMALI"

Geldiğimiz bu aşamadan sonraki adım terör örgütünün kongresini yapıp, kendisini feshetmesidir. Kısa zamanda, çok uzun olmayan bir vadede bunun gerçekleşeceğini düşünüyorum. Kısa zamanda bir takvim ortaya çıkmalı. Uzadıkça provokasyon ihtimalleri artar. Nisan ayı sonu önemli bir adım görmeyi ümit ediyoruz. Tartışmaya mahal olacak bir durum yok. Terör örgütünün bütün unsurları diyor. Onun için çok açık ve net, bütün unsurlarıyla silah bırakması, silahlarını teslim etmesi ve kendini feshetmesi çağrısıdır. Net bir çağrıdır.

"TERÖRLE MÜCADELE DEVAM EDECEK"

Terörle mücadele edildi, ediliyor, bundan sonra da terör varsa mücadele edilecektir. Terörle mücadele devam edecektir. Bu çok net ve açık. Terör örgütlerinin varlığına ya da yokluğuna göre devlet kapasitesi inşası düşünülemez. Biz çok büyük sorunların oldu, çok büyük çözüm fırsatlarının da olduğu bir bölgede yaşıyoruz. Orta Doğu'da, Balkanlar'da, Kafkaslar'da sürekli sorun var.

"SÜREÇ GEREKTİĞİ GİBİ YÜRÜTÜLMEKTEDİR"