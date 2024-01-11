'Efsane vali' Recep Yazıcıoğlu'nun oğlu MHP'den belediye başkan adayı oldu Kamuoyunda ‘Efsane vali’ olarak bilinen merhum Recep Yazıcıoğlu’nun oğlu Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, babasının görev yaptığı Tokat'ta MHP'den belediye başkan adayı gösterildi.

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ensonhaber.com

31 Mart seçimlerine sayılı günler kala belediye başkan adayları belirlenmeye devam ediyor.

Bu partilerden MHP, yerel seçimlerde 55 kentte belediye başkan adayı göstereceği isimleri dün açıkladı.

Kamuoyuna duyurulan isimler arasında Tokat için alınan karar dikkat çekti.

MHP'nin Tokat için belediye başkan adayı tercihi, 'Efsane vali' olarak bilinen merhum Recep Yazıcıoğlu’nun oğlu Mehmet Kemal Yazıcıoğlu oldu.

Efsane valinin oğlu MHP'nin Tokat adayı olarak gösterildi

Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'nun adaylığını MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut, sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.

Yücel, paylaşımında "Tokatımızın Unutulmaz Valisi Merhum Büyüğümüz Recep Yazıcıoğlu’nun kıymetli evladı ve değerli kardeşimiz Mehmet Kemal Yazıcıoğlu Sayın Genel Başkanımız tarafından kabul edilerek TOKAT BELEDİYE BAŞKAN ADAYLIĞI için başvurusunu tamamlamıştır. İnşallah şehrimiz için hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerine yer verdi.

Merhum Yazıcıoğlu da Tokat'ta görev yapmıştı

Son olarak Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'nun Tokat'ta aday gösterilmesinin ayrı bir önemi de var.

Bilindiği üzere Recep Yazıcıoğlu, bir dönem Tokat Valisi olarak görevini sürdürmüştü.

2015'te AK Parti'den milletvekili aday adayı oldu

Öte yandan efsane vali olarak bilinen Recep Yazıcıoğlu'nun oğlu Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, daha önce de AK Parti'den siyasete girmek istemişti.

Yazıcıoğlu, 2015'te yapılan genel seçimler öncesinde AK Parti'den milletvekili aday adaylığı başvurusunda bulunmuştu.

Ankara birinci bölgeden milletvekili aday adayı olan Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, o dönem listeye girememişti.