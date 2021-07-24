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- Ege Bölgesi'nde plajlar doldu taştı
Ege Bölgesi'nde plajlar doldu taştı
- AA
- 24.07.2021 - 17:01
- Güncelleme : 24.07.2021 - 17:03
Bayram tatilinde Çeşme'yi tercih edenlerin büyük çoğunluğu ilçede konaklamayı sürdürüyor.
Çeşme'nin en çok tercih edilen plajlarından Ilıca'da rüzgarlı havaya rağmen yoğunluk cumartesi günü de devam etti.
Ilıca Plajı'nda denize girmeyi tercih edenlerin yanı sıra ilçenin diğer bölgelerinde de yoğunluk devam ediyor.
EGE'NİN PLAJLARINDA İĞNE ATSAN YERE DÜŞMÜYOR
Aydın'ın Kuşadası ve Didim ilçelerinde de tatillerini devam ettirenler yoğunluk oluşturdu.
Hava sıcaklığının 40, deniz suyu sıcaklığının 26 dereceye ulaştığı Kuşadası'nda Kadınlar Denizi, Green Beach, Sevgi Plajı, Kuştur Plajı ve Karaova'dan Güzelçamlı ya kadar uzanan sahil şeridi tatilcilerin akınına uğradı.
Tatil yapanlar plajların yanı sıra su parklarında vakit geçirdi.
Didim'de ise özellikle dünyaca ünlü Altınkum Plajı'nda adım atacak yer kalmadı.
KORONAVİRÜS ENDİŞESİ
Öte yandan tatil bölgelerinden yansıyan yoğunluk manzaraları endişeye neden oldu.
Vaka sayılarındaki yükseliş göz önüne alındığında, plajlardaki yoğunluğun salgının seyrini artıracağı öngörülüyor.