Ege Bölgesi'nde plajlar doldu taştı

Kurban Bayramı nedeniyle İzmir ve Aydın'ın turistik ilçelerinde tatil yoğunluğu devam ederken, plajlardaki kalabalık dikkat çekti.

Bayram tatilinde Çeşme'yi tercih edenlerin büyük çoğunluğu ilçede konaklamayı sürdürüyor.

Çeşme'nin en çok tercih edilen plajlarından Ilıca'da rüzgarlı havaya rağmen yoğunluk cumartesi günü de devam etti.

Ilıca Plajı'nda denize girmeyi tercih edenlerin yanı sıra ilçenin diğer bölgelerinde de yoğunluk devam ediyor.

EGE'NİN PLAJLARINDA İĞNE ATSAN YERE DÜŞMÜYOR

Aydın'ın Kuşadası ve Didim ilçelerinde de tatillerini devam ettirenler yoğunluk oluşturdu.

Hava sıcaklığının 40, deniz suyu sıcaklığının 26 dereceye ulaştığı Kuşadası'nda Kadınlar Denizi, Green Beach, Sevgi Plajı, Kuştur Plajı ve Karaova'dan Güzelçamlı ya kadar uzanan sahil şeridi tatilcilerin akınına uğradı.

Tatil yapanlar plajların yanı sıra su parklarında vakit geçirdi.

Didim'de ise özellikle dünyaca ünlü Altınkum Plajı'nda adım atacak yer kalmadı.

KORONAVİRÜS ENDİŞESİ

Öte yandan tatil bölgelerinden yansıyan yoğunluk manzaraları endişeye neden oldu.

Vaka sayılarındaki yükseliş göz önüne alındığında, plajlardaki yoğunluğun salgının seyrini artıracağı öngörülüyor.