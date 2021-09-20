Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de 'Kararlılık-2021' tatbikatı

Milli Savunma Bakanlığı, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz’deki Kararlılık-2021 Tatbikatı kapsamında, Amfibi Harekât Eğitimleri’nin icra edildiğini açıkladı.

Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'deki Kararlılık-2021 Tatbikatı, 16 Eylül’de başladı.

Milli Savunma Bakanlığı, tatbikatın bitmesine 1 gün kala Amfibi Harekat Eğitimleri’nin gerçekleştirildiğini duyurdu.

KARA, DENİZ VE HAVA KUVVETLERİNİN EKİPMANLARI DENENDİ

5 gündür devam eden tatbikat kapsamında ayrıca silah atışları ve temel deniz harp nevilerine yönelik eğitimler ile muharip unsurların harekâta hazırlık seviyeleri en üst seviyede idame ettirildi.

Kara, deniz ve hava kuvvetlerinin müşterek çalışabilirlik usulleri ve karşılıklı destekleme imkân kabiliyetleri de bu tatbikatta denendi.

TATBİKAT NEFES KESTİ

Tatbikata Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’ndan fırkateynler, korvetler, hücumbotlar, karakol ve MKT gemileri, amfibi gemiler, denizaltılar, deniz karakol uçakları, helikopterler, insansız hava araçları ile Sualtı Taarruz, Sualtı Savunma Timleri ve Amfibi Deniz Piyade Taburları, Kara Kuvvetleri Komutanlığı’ndan genel maksat ve taarruz helikopterleri, Hava Kuvvetleri Komutanlığı’ndan taarruz uçakları, Havadan İhbar ve Kontrol Uçağı ile hedef çekme uçağı, Sahil Güvenlik Komutanlığı’ndan sahil güvenlik botları iştirak etti.