Ege Denizi'nde 28 Ocak'tan bu yana 938 deprem yaşandı

AA

Ege Denizi adeta beşik gibi sallanıyor...

Yunanistan’ın Santorini Adası çevresinde başlayan sismik hareketlilik bitmek bilmiyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) verilerine göre, 28 Ocak'tan bugün saat 16.00'ya kadar olan süreçte, Ege Denizi'nde 938 deprem kayıtlara geçti.

Büyüklüğü 1'den küçük 1, 1-2 arası 110, 2-3 arası 337, 3-4 arası 414 ve 4-5 arası 75, 5-6 arası 1 sarsıntı yaşandı.

938 SARSINTI KAYITLARA GEÇTİ: SANTORİNİ ADASI'NDA NEREDEYSE İNSAN KALMADI

Diğer yandan Yunanistan'ın turizm adası Santorini başta olmak üzere Ege Denizi'ndeki Kiklad Adaları'nda hissedilen depremler sonucu binlerce kişi tahliye edildi.

Cumartesi gününden bu yana meydana gelen yüzlerce depremin ardından Santorini Adası’nı 9 binden fazla kişi terk etti.

Yunan Sismolog Gerasimos Papadopoulos, bölgede devam eden sismik hareketliliğin fayı kırmaya çalıştığını ancak güçlü bir dirençle karşılaştığını belirterek, bölgede daha fazla deprem meydana gelebileceği konusunda uyarıda bulundu.

"DEPREM FIRTINASI OLARAK DEĞERLENDİRİYORUZ"

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar, Ege Denizi'nde son günlerde "deprem fırtınası" şeklinde meydana gelen sarsıntılarla ilgili konuştu.

Ege Denizi'ndeki depremlerin 28 Ocak'tan beri sıklaşmaya başladığını anımsatan Tatar, "1000'e yaklaşan bir sismik aktivitenin olduğunu görüyoruz. Şu ana kadar olan en büyük deprem 5.2 büyüklüğünde. Depremlerin büyüklük ve derinliklerinin dağılımlarına baktığımızda çok stabil gidiyor. Yaklaşık 60-70 civarındaki deprem 4 ve üzeri büyüklükte." dedi.

Tatar, bölgede yaşanan depremler hakkında bilgi vererek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Ege Denizi ve Santorini Adası civarındaki bu depremleri, 'deprem fırtınası' olarak değerlendiriyoruz. Deprem fırtınasının kökeni ve oluşumu tektonik de olabilir, volkanik de. Bu konuda bir tartışma var ama aslında Santorini Adası'nın olduğu bölge dünyanın en etkin aktif volkanik kuşaklarından bir tanesi. Orada ciddi volkan çıkışlarının olduğunu biliyoruz. Özellikle bundan 3 bin 600 yıl önce olan büyük volkanik patlamayla oradan çıkan malzemelerin bizim Ege kıyılarımıza da ulaştığını ve şu anda da bugünkü kayaların içerisinde olduğunu görüyoruz."

Santorini Adası'nın olduğu bölgede geçmişte çeşitli volkanik patlamaların da meydana geldiğinin bilgisini paylaşan Tatar, 1600 ve 1952'de yaşanan patlamalarda da kül, toz ve buhar çıkışları gibi benzer durumların oluştuğunu anlattı.

"SANTORİNİ KIYILARINDAKİ FAYLARIN TÜRKİYE İLE DOĞRUDAN BAĞLANTISI YOK"

Tatar, Santorini Adası çevresindeki depremlerin ardından Ege Bölgesi hakkında bazı görüşlerin ortaya atıldığına işaret ederek, şunları kaydetti: