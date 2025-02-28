Ege Denizi'nde 4.0 büyüklüğünde deprem

Haber Merkezi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığın'dan son dakika deprem açıklaması geldi.

AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre; merkez üssü Ege Denizi olan bir deprem kaydedildi.

4.0 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

İzmir ilinin Dikili ilçesinde hissedilen depremin büyüklüğü ise 4.0 olarak açıklandı.

DERİNLİĞİ 10,67 KİLOMETRE

10,67 kilometre derinlikte gerçekleşen sarsıntı, saat 17.09'da kendini hissettirdi.

CAN VE MAL KAYBI YAŞANMADI

İlk bilgilere göre, şu ana kadar herhangi bir hasar ya da can kaybı yaşanmadı.