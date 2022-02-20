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    Ege Denizi'nde 4.0 büyüklüğünde deprem, Datça'da hissedildi

    Ege Denizi'ndeki deprem Datça'da hissedildi
    • İHA
    • 20.02.2022 - 23:25
    • Güncelleme : 20.02.2022 - 23:26
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    Ege Denizi'nde 4.0 büyüklüğünde deprem, Datça'da hissedildi

    Ege Denizi Datça açıklarında 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
    AFAD'dan alınan bilgiye göre, Ege Denizi Datça açıklarında saat 22.47'de 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem denizin 29.6 km derinliğinde gerçekleşti.

    Meydana gelen deprem Muğla'nın Datça ilçesinde hafif şekilde hissedilirken, kısa süreli vatandaşlarda paniğe neden oldu.

    AYRINTILAR GELİYOR...


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