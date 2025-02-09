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Ege Denizi'nde bir deprem daha: Bodrum'da da hissedildi

Ege Denizi'nde bir deprem daha: Bodrum'da da hissedildi Ege Denizi'nde günlerdir art arda deprem oluyor. AFAD'ın son açıkladığı bilgiye göre, Ege Denizi'nde 4.2 ve Bodrum açıklarında 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.