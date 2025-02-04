Ege Denizi'nde bir deprem daha: İzmir'de de hissedildi

Haber Merkezi

Ege Denizi'ndeki sismik hareketlilik devam ediyor...

Dakikalar içerisinde birden çok kaydedilen depremler nedeniyle bölgede yaşayan halk tahliye edildi.

AFAD son depremi açıkladı.

5,2 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 16.04'te merkez üssü Ege Denizi olan 5,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

7 KİLOMETRE DERİNLİĞİNDE

Muğla'nın Bodrum ilçesi Turgutreis Mahallesi'ne 152,31 kilometre uzaklıkta gerçekleşen deprem, 7 kilometre derinlikte meydana geldi.

EN BÜYÜĞÜ

Bu deprem, son günlerde bölgede olan en büyük deprem olarak kayıtlara geçti.

ÇEVRE İLLERDE DE HİSSEDİLDİ

Ege Bölgesi'ndeki deprem başta İzmir olmak üzere pek çok ilde etkili oldu.