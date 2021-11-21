Ege Denizi'nde göçmenlere ateş açıldı

Milli Savunma Bakanlığınca paylaşılan görüntülerde, Yunan Sahil Güvenlik personelinin göçmenleri silah doğrultarak, Türk kara sularına ittiği görülüyor.

Yunanistan, Ege Denizi'nde aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu düzensiz göçmenleri, insanlık dışı uygulamalarla Türk kara sularına itmeye devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), Yunan Sahil Güvenlik personelinin, silah doğrulttukları ve sopayla vurdukları göçmenleri, Türk kara sularına ittikleri görüntüler paylaşıldı.

ACIMASIZ ŞEKİLDE GERİ İTİYORLAR

Farklı dönemlerde kaydedilen görüntülerde, Yunanistan'ın aralarında kadın ve çocukların da olduğu düzensiz göçmenleri acımasız şekilde geri ittiği görülüyor.

Kamera kayıtlarıyla da defalarca kanıtlanan insanlık dışı uygulama ile Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları düzensiz göçmenlerin bulunduğu botları, Türk kara sularına çekerek getiriyor.

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BOTUN ÇEVRESİNE ATEŞ AÇTILAR

Tehlikeli manevralarla göçmen botunun ilerlemesine engel olan Yunan unsurları göçmenlere sopa ile vuruyor, silah doğrultuyor ve botu batırmak için teşebbüslerde bulunuyor.

Görüntülerde, Yunan unsurlarının havaya ve botun çevresine ateş açtıkları anlar da yer alıyor.

YUNAN GÜÇLERİNİN DARBETTİKLERİ DE VAR

Türkiye tarafından yardım eli uzatılan göçmenlerin arasında Yunan personeli tarafından darbedilenler de bulunuyor.

“AHLAKSIZLIK VE ZALİMLİK”

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de, görüntülerin yayınlanmasından ardından sert tepki gösterdi.

Çelik, şunları söyledi:

“Ahlaksızlık ve zalimlik! Yunan güçleri göçmen botunu sürüklüyor, şişliyor; savunmasız insanları ölüme sürüklüyor. Bütün bunlar NATO unsurunun gözünün önünde gerçekleşiyor. AB seyrediyor… Türk Sahil Güvenliği olmasa ölecek bu insanlar. Dünya bu ahlaksız zalimliğe dur demelidir.

Yunan güçleri savunmasız insanları öldürmeye teşebbüs ediyor. İnsanları kelepçeleyip ölüme terk ediyor. Cumhurbaşkanımız defalarca bu kayıtları AB yetkililerine iletti. Haberimiz yok diyorlar. Halbuki bunlar TV’lerde yayınlanıyor.”