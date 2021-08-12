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- Ege Denizi'nde İngiliz bayraklı yat battı
Ege Denizi'nde İngiliz bayraklı yat battı
Yunanistan Milos Adası açıklarında batan İngiliz bayraklı yattaki 17 kişinin kurtarılması için çalışma başlatıldı.
- Haber Merkezi
- 12.08.2021 - 11:41
- Güncelleme : 12.08.2021 - 11:53
Yunanistan'ın turistik adalarından Milos yakınlarında İngiltere bayraklı bir yat, bugün sulara gömüldü.
Yunan medyası, adanın 16 mil kuzeybatısında gerçekleşen kaza sırasında 30 metrelik yatta 17 yolcu bulunduğunu bildirdi.
YAT ARANIYOR
Yerel medya, Yunan Sahil Güvenlik ekiplerinin aralarında helikopterlerin de bulunduğu çok sayıda araçla yatı aradığını yazdı.