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    Ege Denizi'nde İngiliz bayraklı yat battı

    Yunanistan Milos Adası açıklarında batan İngiliz bayraklı yattaki 17 kişinin kurtarılması için çalışma başlatıldı.
    • Haber Merkezi
    • 12.08.2021 - 11:41
    • Güncelleme : 12.08.2021 - 11:53
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    Ege Denizi'nde İngiliz bayraklı yat battı

    Yunanistan'ın turistik adalarından Milos yakınlarında İngiltere bayraklı bir yat, bugün sulara gömüldü.

    Yunan medyası, adanın 16 mil kuzeybatısında gerçekleşen kaza sırasında 30 metrelik yatta 17 yolcu bulunduğunu bildirdi.

    YAT ARANIYOR

    Yerel medya, Yunan Sahil Güvenlik ekiplerinin aralarında helikopterlerin de bulunduğu çok sayıda araçla yatı aradığını yazdı.

    Ege Denizi nde İngiliz bayraklı yat battı #1

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