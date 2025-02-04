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AA

Yunanistan’ın Santorini Adası çevresinde başlayan sismik hareketlilik sürüyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) verilerine göre, 28 Ocak'tan beri saat 14.00 itibarıyla Ege Denizi'nde 754 deprem kayıtlara geçti.

Deprem fırtınası şeklinde gelişen bu aktivite sonucunda büyüklüğü 1'den küçük 1, 1-2 arası 109, 2-3 arası 293, 3-4 arası 294 ve 4-5 arası 57 deprem meydana geldi. Bu depremlerin en büyüğü 4,9 olarak kayıtlara geçti.

28 OCAK'TAN BU YANA 755 DEPREM GERÇEKLEŞTİ

Son olarak ise AFAD, Ege Denizi'nde 5.2 büyüklüğünde deprem daha meydana geldiğini bildirdi.

Böylelikle bu sayı 755'e çıktı

Depremler, Santorini Adası'nın yaklaşık 25 kilometre kuzeydoğusunda artış gösterdi ve derinlikleri 5 ila 25 kilometre arasında değişti.

Öte yandan sarsıntıların yoğun hissedildiği bölgede ziyaretçiler ve yerleşik halkın dahil olduğu yaklaşık 9 bin kişi, Santorini Adası’nı terk etti.

9 BİN KİŞİ SANTORİNİ'Yİ TERK ETTİ

Hava yolu şirketleri, okulların da cumaya kadar tatil edildiği bölgeden ayrılmak isteyenler için ek seferler koydu.

Uzmanlardan oluşan uluslararası bir araştırma grubunun bugün bölgeye giderek özel sensörlü cihazlarla denizaltında incelemelerde bulunması planlanıyor.

Tedbir amacıyla arama kurtarma ve sağlık ekiplerinin sevk edildiği Santorini Adası'na, herhangi bir deprem anında elektrik kesintisi olmasına karşı Yunanistan Elektrik Dağıtım Şirketi’nin jeneratörleri ve ekipmanlarının da bölgeye götürüldüğü kaydedildi.