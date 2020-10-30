Ege Denizi'ndeki deprem, Yunanistan'da da can kaybına neden oldu

Ege Denizi'ndeki deprem, Yunanistan'da da can kaybına neden oldu

Ege Denizi'nde meydana gelen deprem nedeniyle Yunanistan'ın Sisam Adası'nda 2 gencin hayatını kaybettiği bildirildi.

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6.6 şiddetindeki deprem Yunanistan'ı da etkiledi.

2 ÇOCUK YAŞAMINI YİTİRDİ

Yunan devlet televizyonu ERT'nin haberine göre, deprem sırasında Vathi kasabasında okuldan evlerine dönmekte olan 17 yaşlarında biri kız 2 öğrenci, yıkılan eski bir evin duvarları altında kaldı.

Sisam Devlet Hastanesine kaldırılan öğrenciler kurtarılamadı.

Deprem nedeniyle adadaki tarihi bir kilise yıkılmış, oluşan tsunamiler sebebiyle çok sayıda ev ve araç sular altında kalmıştı.